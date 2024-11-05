近期，

多地报道诺如病毒感染病例。

诺如病毒感染有哪些症状？

如何预防？

一起来看！

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诺如病毒是通过消化道感染引起的急性胃肠炎，主要是通过接触感染的病人以及食用被病毒污染的水、食物等引起传播。它属于自限性疾病。

诺如病毒具有潜伏期短、变异快、环境抵抗力强、传播途径多样的特点，人群普遍易感。诺如病毒感染的潜伏期通常为24~48小时，传播途径包括人传人、经食物和经水传播。

诺如病毒的发病以轻症为主，起病突然，以轻重不等的呕吐或腹泻为主要表现，可单有呕吐或腹泻，亦可先吐后泻。儿童以呕吐症状为主，腹泻为黄色稀水样便，可伴有低热、乏力、腹痛、头痛、肌肉酸痛等症状。通常不会表现为重症，但可出现脱水。

呕吐和腹泻会导致人体大量电解质、水分丢失，因此感染诺如病毒后一定要充分补液，注意休息，应及时摄入糖盐水或使用补液盐。

①保持良好的卫生习惯

食物蒸熟煮透，特别是一些海鲜水产类。瓜果蔬菜类食物要清洗干净。不吃隔夜的冷饭、冷菜，以防病原的侵入。不喝生水，饭前、便后、加工食物之前或手被污染后要彻底清洗双手。

②减少外出

在诺如病毒感染的高发期，小朋友们尽量避免去人群聚集的地方，确需外出时做好自身防护和手卫生。

③加强锻炼

锻炼能够提高身体的免疫力，增强身体对病毒的抵抗能力。

④做好个人防护

孩子呕吐、腹泻后，污染物品和场所要及时用含有效氯1000毫克/升的消毒液进行清洗和喷洒。在进行消毒处理时，家长也要佩戴好口罩和手套，做好个人防护。家庭做好开窗通风。

⑤居家休息、隔离

孩子感染诺如病毒后，应居家休息，一般隔离至康复后3天再上幼儿园或上学。居家休息有利于疾病的恢复，同时也是对其他孩子的保护。

来源：健康中国