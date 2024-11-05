“跟着演出去旅行”释放消费潜力

为了一场演唱会奔赴一座城正成为年轻人的旅游新风尚。从初夏到秋天，山西体育中心等场馆给歌迷留下了一个又一个难忘的观演之夜。

2024年，太原市共举办32场演唱会，现场观演近100万人次，较2023年的20场、50万人分别增长55%和100%，全年演唱会带动消费41亿元。同程旅行发布报告显示，今年国庆假期，太原进入国内热门目的地前十。“跟着演出去旅行”释放出巨大消费潜力，“锦绣太原城”的知名度、美誉度和吸引力显著提升。

城市烟火气在升腾

5月的任贤齐演唱会是今年在太原市举办的首场演唱会，原本定的两场开票即售罄，为满足歌迷期待，又加演1场。现场，任贤齐演唱了《桃花红杏花白》等山西经典民歌，引发一波怀旧热潮。

来自北京的苏玲琪在太原连看3场演唱会仍意犹未尽，“现场气氛太好了，仪式感十足。”

感受到城市烟火气的不仅是外地游客，还有本地市民。每次演唱会，山西体育中心周边就会支起几百个摊位，化妆编发、特色小吃、周边文创应有尽有。“政府支持我们摆摊，不收摊位费。早上就得来占位置，不然抢不到。”每次演唱会，化妆师花花都会和工作室同事来现场编发化妆，一天可以接待70多位歌迷。网约车司机王师傅也因为演唱会赚得好收益，“平时过了晚上11点基本就收车了，赶上演唱会，一天能多拉七八单。”

曾经，山西体育中心一年只有两场大型演出，好场地没有发挥出好价值。“2020年转企后，一下就有了紧迫感，必须主动找市场。”华舰体育集团董事长王琳介绍，集团一方面对场馆提档升级，一方面主动对接经纪公司，去一线城市考察学习，拉来不少好项目，政府也在审批等方面给予支持，“现在很多项目主动找上门，我们要筛选优质演出，争取做到每场都一票难求。”

华舰体育集团拥有“一场六馆”。王琳表示，未来将继续盘活场馆资源，激发场馆潜能，引进更多高质量演出落地太原，助力区域经济发展，为塑造城市名片不断积蓄发展势能。

将“流量”变“留量”

为办好演唱会，太原市下了大力气。

演唱会前，太原市组织各种形式的活动，为歌迷营造氛围。比如在人流量大的景点、商场摆设形态各异的巨型公仔，供歌迷拍照留念。

在交通方面，演唱会期间及前后3天，歌迷凭门票可以免费乘坐太原所有公交、地铁。山西体育中心距离市中心较远，为方便歌迷出行，演唱会当天开通免费接驳专线，最多的1天派出了600辆公交车。有歌迷说：“演唱会上没哭，看到有那么多公交车，感动得眼泪都出来了，太原真是一座温暖的城市。”

好多歌迷从火车站和机场直接到演唱会现场，不用担心行李没地方放，场馆里就有寄存柜。入场后，每位歌迷会收到一份伴手礼，里面有老陈醋、太谷饼、平遥牛肉等山西特产。此前有歌迷的伴手礼遗失，主办方还免费补寄。此外，场馆里还有免费饮水处、移动厕所、充电宝等。细微之处见真情，许多歌迷表示：“有一种被关心的感觉”。

为了将“流量”变“留量”，演唱会前后3天，歌迷可以免费参观太原部分景区。今年“五一”假期期间，太原举办了5场演唱会，享受免费首道门票的歌迷人数达1.56万人次。

“对于太原而言，这不仅是一场场演唱会，更是提升城市知名度的重要方式。”太原市文化和旅游局党组书记、局长师旭东说。

太原市历史文化底蕴深厚，有5000多年文明史、2500多年建城史，曾是唐尧故地、战国名城。唐朝时，北都太原与京都长安、东都洛阳并称“三都”，自古就有“锦绣太原城”的美誉。

“以前，人们一提起太原就是醋、煤，其实太原有山有水，还有101座博物馆，是一座宜居城市。”师旭东说，希望通过演唱会，越来越多人能够来到太原，了解并喜欢太原。

令人欣慰的是，这是歌迷与一座城市的“双向奔赴”。据悉，今年太原演唱会的观演歌迷中，省外观众占比近七成。从礼物准备、气氛营造，到秩序维护、散场接驳，歌迷们感到了实实在在的“宠爱”，他们纷纷在社交媒体上分享来太原看演唱会的独特体验，自发推介太原的美食美景，并将太原称为“歌迷之城”。

据悉，为弥补演唱会期间歌迷未能尽兴游览“锦绣太原城”的遗憾，太原推出新的“宠粉”举措。即日起至12月31日，凡持有2024年太原任意一场大型演唱会、音乐节门票（纸质票或电子票）的歌迷，参观晋祠博物馆、天龙山博物馆、蒙山景区、太原动物园、太原碑林公园、双塔博物馆、太山博物馆、龙山石窟博物馆、窦大夫祠、净因寺、多福寺等11个景区景点免首道门票。

做强做优文旅产业

距离当天演唱会开场还有2小时，一场现场协调会正在进行，太原市分管文旅工作的副市长李永强和文旅、公安、交通、消防、应急、市场监督、卫生健康、环卫等16个部门的相关负责人参会。

保障工作专班现场调度机制是从周杰伦演唱会开始的。2023年9月，周杰伦演唱会太原站连开4场，是山西近年来承办的规模最大、持续时间最长的一次大型演唱会，入场观众人数超25万人次，其中跨城观演的外地观众占比超60%。

“短时间内观众大量聚集，考验着一个城市的综合管理水平和服务保障能力。如果没有各个部门合力保障，没有好的协调机制，演唱会不可能安全顺畅举办。”李永强说。

太原市政府成立了营业性演出服务保障工作专班，分为8个保障小组，各部门分工明确，责任到人，并强化现场调度，强化协调联动，动态调整完善工作措施，解决演唱会举办堵点难点问题。

为支持做大演唱会经济，今年4月，太原市发改委、市文旅局、市财政局等11个部门发布了《支持演唱会经济发展的若干措施（试行）》，主要包括按演唱会售票规模和售票收入给予主办单位单场15万元至80万元奖补，凭演唱会门票免费游览指定景区、免费乘坐公交等。

政策支持、专班保障、现场调度……太原市大型营业性演出活动保障长效机制已初步形成，演唱会经济对文旅的带动作用也初见成效。据太原市文旅局统计，今年国庆假期，太原主要景区街区接待游客1011.2万人次，同比增长91%；太原市属文博场馆接待游客91万余人次，同比增长23%。其中，省外游客占比超八成。

太原市将优质“服务”从演唱会延伸至文旅市场。

近段时间，国产游戏《黑神话：悟空》火爆出圈，为山西带来巨大流量，太原市文旅局推出“赏红叶，看漫山红遍”“观古建，赏雕梁画栋”“看文博，品历史厚重”“品美食，享并州风味”4条精品旅游线路，方便歌迷沉浸式体验太原的自然风光、厚重历史和文化底蕴。今年国庆假期，太原全市各景区、历史文化街区、剧场、文化场馆等共举办了600余场丰富多彩的文化旅游活动，大量国内外游客深深感受“锦绣太原城”的无穷魅力。

“最关键的还是提升服务能力。”师旭东表示，下一步太原将继续完善旅游基础配套，丰富旅游产品供给，提升旅游接待能力，加快建设“华北地区重要演艺中心”，打造“国内外重要文化旅游目的地”。