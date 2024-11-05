本报北京电 （记者熊建）日前，“中国新型城镇化理论·政策·实践论坛2024”城市健康专题论坛暨《清华城市健康指数2024》（简称《指数》）发布会在清华大学举办。本次论坛以“推动城市健康高质量发展 筑牢中国式现代化健康根基”为主题，围绕实施健康优先发展战略、推动健康治理数字化转型、实现城市健康质量与人民健康水平提升等主题展开研讨。

《指数》结果显示，全国城市健康水平与上一年度结果相比略有上升，东部城市健康水平持续引领全国。长三角、珠三角、辽中南三个城市群城市健康水平位列全国前三。从一级维度来看，城市间健康产业发展差异较大，北京、上海、深圳、杭州等城市优势显著；健康环境呈现“南优北低”；健康效用呈现“东高西低”的区域分布格局。

大城市组中，北京、上海、杭州、南京、深圳健康水平保持领先。中小城市组中，排名前十的城市总体保持稳定。湖州、三亚、通化、衢州、威海位列2024年度评价中小城市组前五名。中小城市组头部城市各具优势，比如湖州健康效用排名第一，居民体质水平优势显著；三亚在健康行为、健康环境方面表现亮眼。

数据显示，西部城市在促进运动方面崭露头角，平均户外人均运动时长53.07分钟/人，高于全国平均水平50.29分钟/人。特别是西藏拉萨、林芝和甘肃酒泉等地，运动时长、运动消费、运动设施等指标增长迅速。西藏林芝、甘肃酒泉近年来加大了体育运动政策举措的实施力度，通过举办特色户外赛事、加强设施建设、推广全民健身与文旅运动深度融合、推动体育精准扶贫等方式，形成特色化的城市健康发展路径。

回顾过去五年《指数》研究成果，全国城市健康水平均值从2020年的60.11提升至63.09，整体水平明显提升。引领级城市数量从1个增多至9个，而追赶级城市数量则从86个显著减少至10个。排名靠前和靠后的城市健康水平均有明显提升。

分区来看，中西部城市健康水平明显改善。中西部的追赶级城市数量从77个显著减少至10个。这些城市健康水平提升主要体现在健康服务、健康行为和健康效用维度。