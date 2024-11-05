奇奇怪怪的东西掉进耳朵该怎么办

外耳道异物为耳鼻喉科急诊常见疾病之一。从飞蝇、蜘蛛到植物种子，再到玻璃珠、橡皮擦碎片，临床中发现的掉进耳朵里的东西可谓是叹为观止。接下来，医生就来告诉你，这些奇奇怪怪的东西一旦掉进耳朵里，该如何处理。

小小耳朵眼都能掉进啥？

外耳道异物种类繁多，归纳之，可分为动物性、植物性及非生物性等3类。

动物类 蚊、蝇、蟑螂、飞蛾、蚂蚁、蜘蛛等一类可能进入耳道的昆虫等，多在夜间睡觉等情况下偶尔飞入或爬入耳内，在外耳道爬行、骚动而引发各种症状。

植物类 稻谷、麦子、豆类、玉米、花生、小果核、决明子等种子类及小块状的植物杆茎。

非生物类 棉签、小玻璃球、火柴棒、纸团、橡皮擦碎片、沙粒、铁屑、小石子、纽扣电池等，常因小儿玩耍时好奇塞入。

“入侵者”带来的大麻烦

依异物的大小、形状、位置、种类不同，所表现的症状不一。小而无刺激性的异物可长期存留而无任何症状；较大的异物则可引起耳痛、耳鸣、听力下降、反射性咳嗽等；活昆虫等动物性异物可在外耳道内爬行而引起剧烈耳痛和耳鸣，严重的甚至会导致鼓膜穿孔；植物性异物遇水膨胀后，可引起植物性炎症和刺激或压迫外耳道，引起胀痛。异物位置越深，症状一般越明显，靠近鼓膜的异物可压迫鼓膜，发生耳鸣、眩晕，甚至引起鼓膜及中耳损伤。

外耳道异物的处理方法

活昆虫等动物性异物 可先滴入甘油或食物油将其淹毙，或用2%丁卡因、70%乙醇或对皮肤无毒性的杀虫剂等滴入，使其麻醉后用镊子取出或冲洗排出。也可在暗室中，利用昆虫的趋光性，以光亮贴近耳道将昆虫诱出。

圆形光滑的异物或谷物 可用刮匙或者耵聍钩顺着间隙越过异物后方，轻柔地将异物向外取出，或用带负压的吸引管将其吸出。

已经泡胀的植物性异物 应先用95%乙醇滴入，使其脱水，缩小后再行取出。对于易碎的异物，也可分次取出。

细小而轻质的异物 可用冲洗法冲出，冲洗时不能正对异物冲洗，避免将异物冲入更深处。

冲洗法禁忌证：合并中耳炎，鼓膜有穿孔者；鼓膜被异物损伤穿孔或合并中耳异物者；植物性异物(如豆类)遇水易膨胀者；尖锐多角的异物；石灰等遇水起化学反应者。

当然，以上解决办法仅供紧急参考，最保险的做法是及时到医院就诊。对于不能配合的幼儿，需要在全身麻醉下取出异物，避免造成二次损伤。

文/李瑶（北京小汤山医院）