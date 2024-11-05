孩子如何改掉丢三落四的坏习惯？

我们家孩子今年6岁，在日常生活中，他总是出现丢三落四的情况，有时出门忘记拿东西，有时又会将自己的物品落在外面。当出现这种情况时，我们家长都会火急火燎地赶去援助，但是这种做法并不能帮助孩子改掉丢三落四的习惯，所以我对此很是苦恼。请问孩子总是丢三落四，家长怎么做才能帮助他改善这个问题呢？

专家观点

东四五条幼儿园教师、北京市中小学家庭教育指导师李雪娇：首先，我们要来分析孩子丢三落四的原因，是孩子的问题还是家长的问题。由于孩子正处于成长阶段，他的有意记忆有限，缺乏特意记住某件事物的意识，同时一些孩子在做事情时注意力容易分散，易受外界事物的干扰，容易忘记成人所交代的事情，忘记随身携带的物品。还有一个原因就是孩子缺乏管理自己物品的意识，自己的东西随意乱放，当需要用的时候又找不到，从来都不收拾房间，也没有整理物品的习惯。

在了解了孩子的原因后，家长也要想一想自己有没有问题。当孩子忘带东西时，家长有没有对孩子大声斥责道：“你怎么又忘带啦，总是这样，能不能长点心呀！”在这个时候孩子只会难过，他其实并不知道该怎么做，下次依然会忘记带。还有的家长当得知孩子忘带东西就急忙赶去“救场”，这样会让孩子觉得每次忘带东西都是由大人来负责，自己就不用去面对了。

找到原因后，建议家长们可以从三个方面尝试。第一，家长“懒惰”一些，给孩子多一点成长机会。大胆放手，多给孩子锻炼和成长的空间，可以让孩子做自己的小管家，将自己的物品准备好。当孩子收拾物品时喊：“妈妈，我的东西放在哪儿啦？”这个时候一定要坐得住，能动嘴就别动手，告诉孩子：“你去卧室仔细找一找，你看看是不是在你房间的柜子里。”总之尽量让孩子自己动手。只有在孩子自己动手做事情时，她才能发现自己的物品要自己放好的重要性，不然就会花费很长时间去寻找。当收拾好后，再让孩子进行多次检查，确保自己的物品都带齐了。

二是率先垂范，做好孩子的榜样。父母是孩子的第一任老师，家长的一言一行都对孩子有潜移默化的影响，在收拾整理物品方面也不例外。如果家长想让孩子不乱扔乱放物品，自己就要把物品摆放得整整齐齐，告诉孩子物品摆放的位置是从哪拿的放回哪去。家长是孩子的一面镜子，你做得好他们也会做得好。一定给孩子树立起一个好的榜样，自己作出表率。

三是采用“自然后果法”，让孩子学会为自己的行为负责。自然后果法是18世纪著名教育家卢梭提出，其中心意思是：某些情况下，当孩子犯了错误后，父母不要直接进行干涉、制止或惩罚，要让事情自然而然地发展。最终孩子会意识到这种错误行为会带来不好的后果，进而纠正自己的错误行为。比如孩子不小心将自己的物品弄丢后，不要急于给他买新的，可以让他去挨一次批评。然后让孩子用自己的零花钱买，让他知道丢三落四会带来损失，他以后就会注意了，学会看管好自己的物品。

解决孩子丢三落四的问题不是一蹴而就，而是一个循序渐进的过程。给孩子们足够的耐心，陪伴孩子的成长，没有完美的父母，只有不断成长的父母。在教育孩子的过程中，也是家长学习做父母的过程，我们一起加油，成为孩子们前进道路上最好的帮手，成为他们心中最好的父母。

文/本报记者 武文娟