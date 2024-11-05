近日，北京市医保局联合北京市人力社保局发布《关于调整B型钠尿肽（BNP）测定等医疗服务价格项目和相关政策的通知》。《通知》指出，自11月16日起，北京公立医疗机构将调整19项医疗服务价格项目，并将两项医用手术耗材纳入基本医保与工伤保险报销范围。

《通知》中所涉及的调整包括两大类，一是调整腹腔镜探查术、呼气试验、手部清创术、肠扭转/肠套叠复位术、中医定向透药治疗、多通道常规心电图检查等19项医疗服务价格项目价格政策。北京青年报记者看到，这19项项目的基本医疗保险和工伤保险报销政策被明确，同时给出了相应的项目价格。像糖化血红蛋白(HbA1c)测定医保类别为甲类，项目价格为30元；肠扭转/肠套叠复位术医保类别为甲类，项目价格为894元。“项目价格为最高指导价格，公立医疗机构在执行时可下浮，下浮幅度不限。”市医保局相关负责人表示。

同时，包括传感器、接头在内的两项手术使用可收费医用耗材被纳入基本医保与工伤保险报销范围。

第二是为优化本市医疗服务价格管理，同步废止韦氏筛选法测查、消化内镜检查麻醉术、幽门螺杆菌感染快速试验等48项现行相关医疗服务价格项目，相关对应项目已经规范调整后出台。

市医保局要求，公立医疗机构要严格按照价格政策规定、临床诊疗规范，向患者提供服务并收取费用，不得收取未列明的费用。公立医疗机构应建立健全内部价格管理制度，严格规范自身价格行为；严格执行医疗服务价格公示制度，在服务场所显著位置，通过多种方式公示医疗服务项目、价格及服务规范等内容，落实好住院费用清单、明码标价等相关规定。同时，市、区各有关部门要切实加强对医疗机构的监督管理和医德医风教育，规范医务人员服务行为，不断提高服务质量；要指导医疗机构加强内部成本核算和成本控制，主动做好控费工作，及时解决医患矛盾。

据悉，该通知自2024年11月16日起执行。调整医疗服务价格项目，可以促进医疗资源的合理配置和有效利用，提高医疗服务质量和效率，减轻患者经济负担，保障医保基金的可持续性。自2024年以来，北京共调整284项医疗服务价格项目。

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本市启动医保药品追溯信息采集

近日，北京市医保局发布消息，在全市范围内积极开展医保药品追溯信息采集工作，明年6月底前，将实现全市定点医药机构药品追溯信息采集全覆盖。

市医保局表示，为加强“智慧医保”建设，健全医保基金监管机制，有效打击非法倒卖、串换药品等骗保行为，保障老百姓用药安全，在全市范围内积极开展医保药品追溯信息采集工作。

据介绍，此次医保药品追溯信息采集主要依托国家医保信息平台，以药品追溯码“一物一码”特征为抓手，分阶段、分批次实现本市药品追溯信息在定点药店销售、定点医疗机构门（急）诊发药环节全面采集，逐步实现医保药品追溯码应扫尽扫。

重点分三个步骤实施：第一阶段，10月底前，全市将实现1400余家定点零售药店药品追溯信息采集和上传。第二阶段，12月底前，全市近2000家社区医疗机构和30余家医院门（急）诊发药环节实现药品追溯码信息采集和上传。第三阶段，明年6月底前，将实现全市定点医药机构药品追溯信息采集全覆盖。

截至目前，本市1149家定点药店已成功采集并上传113.9万余条药品追溯码信息，医保药品追溯信息采集工作正在加快推进。

下一步，本市将以医保药品追溯码为“智慧医保”监管的新抓手，充分利用医保大数据智能化技术，加强对倒卖、串换药品等骗保行为监测，为医保基金安全使用构筑新的技术防线。文/本报记者 解丽