如此直播“卖惨”，只为带货牟利

编造虚假场景人设、无底线营销，是整治网络乱象的重点。一些直播间以“卖惨”“编剧本”博取流量，借此带货、无底线营销，近日中青报·中青网记者对此现象展开采访，揭开直播间虚构剧情“卖惨”背后的“套路”。

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亲情悬疑、家庭伦理、爱恨纠葛……这不是影视剧，而是当下一些带货直播间里轮番上演的剧情。

四川成都的彭莉女士最近很苦恼：家中60岁的母亲，迷上了某购物软件的带货直播间，“孩子生病求善款，村花万里寻亲人，夫妻不和闹离婚……晚上我下班回家，总能见到我妈在不同的带货直播间看得很‘入戏’，虽然‘卖惨’剧情不一样，但最后结局都一样，主播特别介绍一些‘超低价商品’，喊着大家下单支持”。

有些购物平台会用一行小字提示某些带货直播间“疑似剧情演绎”，但大多数观看者和彭莉母亲一样，对直播间上演的情景深信不疑，弹幕中不乏对主播遭遇的同情与关心。

“在这些主播一声声‘爹’‘娘’‘帮帮忙’的恳求中，我妈买回来了一堆不需要的东西。”彭莉无奈地说，“经常买些劣质米面粮油，上次还花300多元买了3瓶‘三无’洗发水，没人敢用，也不知道怎么退掉”。

一些直播间以“卖惨”“编剧本”博取流量，借此带货、无底线营销，近日中青报·中青网记者对此现象展开采访，揭开直播间虚构剧情背后的“套路”。

编造“卖惨”剧情只为带货牟利

10月中旬，一个名为“某美妆供应仓”的带货直播间火了。

在一名网友对其直播内容的录屏中，一个堆满了货品的仓库内，一男一女扭打成一团，女主播大声怒斥男人“出轨”，男人一把将女主播推倒，拍摄画面呈现出镜头不断晃动的视觉效果，场面极具戏剧性。

“冲突”持续50秒后，女主播突然从地上站起来，拿起一支蓝色的防晒霜，面向镜头，大声告诉观众：“家散了、店不开了，最后这些货破价卖，谁抢到就是赚到，我手上的防晒霜只要3.88元，只有最后3单了”。直播间左上角，该购物平台打出“疑似剧情演绎”的提示。

经过网友转发，这条录屏视频的点击量不断上升。不少网友对这类剧情演绎极为反感，“现在直播演戏需要这么拼吗？”“到底谁会信这些剧情？”“整段台词中，‘3.88元’‘最后3单’让人听得最清楚。”也有人在评论区无奈地表示：“说真的，我妈就信这些。”

中青报·中青网记者联系上评论区一名网友，她的奶奶深受直播间剧情演绎的影响，在主播的鼓动下，已经购买了两三万元的商品。

她说，年轻人很清楚直播间存在大量剧情演绎的虚构内容，但一些长辈没有辨别能力，“这些直播间以家长里短为脚本，编造的‘卖惨’情节让很多老年人产生同情，他们很容易在剧情的推动下网购，收到货却发现这些产品根本不值这个钱”。

这名网友曾向购物平台投诉，却被客服告知，由于产品没有质量问题，且是老人自主下单，因此无法退款。无奈之下，她为老人设置了网络支付最高限额，“只能买1000元以下的东西，这样不至于损失太多”。

越离奇越吸引人，有群演转岗成“编剧”

记者联系到的一名MCN（网红运营）机构业内人士透露，这些带货主播的人设和故事都是精心编撰、演绎出来的，背后是由MCN机构、主播、演员、编剧等各环节串起的“成熟体系”，“剧本越‘狗血’，情节越跌宕起伏，流量越大，也越容易吸引观众购买商品”。

记者从某“直播公会”宋姓负责人处了解到，群演的职责，是与专业的主播“打好配合”，“你只需要照着剧本演，后续带货转化，会有专业主播负责”。如果主推商品销量不错，群演同样会有一定的提成。

她说：“只要熟悉剧本，带着感情去演戏，避免违反平台规则的言行举动，许多零经验的群演也能演好剧情。”

随后，宋姓负责人发来一张截图，展示目前该公会拥有的各类剧本。截图中，各类剧本按照完成时间分类，每个月都在不断更新，“我们是持续更新的，如果一个剧本演太多次就太假了，观众也会烦”。

她补充道：“最近平台对真人出镜管得比较严，你可以先做声音群演，和主播连麦说自己的情感故事，一单也能赚几十上百元。”

“许多人演多了都能自己写剧本了。”这位负责人表示，含有“出轨”“伦理”“苦情”等元素的剧本非常受欢迎，不少群演转岗成为编剧，多时一天能赚上千元。

“要多看电视节目，多看情感主播的直播间，把别人的故事稍加创新，变成自己的，越曲折、越离奇就越吸引人。”她说。

记者注意到，该公会旗下多位主播的直播间已开通商品橱窗功能，上架了数款商品。其中一款售价999元的海参，已销售1000余件。该商品评论区中，许多用户称是听了某主播的推荐才来购买，但大量评论却显示该产品“品质并不好”“不值这个价”。

值得注意的是，短视频平台常将这类直播间放在“同城”版块进行推流。“观众感兴趣的是身边发生的事情。演员如果能说点方言，他们会更加信任。”这位负责人说。

近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期两个月的“清朗·同城版块信息内容问题整治”专项行动。其中提到，重点整治制造网络谣言和虚假信息的问题，包括打造悲情人设、编造悲惨故事、摆拍卖惨视频，骗取网民同情。

虚构销售原因直播卖货，构成消费欺诈

对于虚构剧情、借机卖货的直播间，应该如何加以规范、治理？

今年8月，江西省高级人民法院发布2023年度江西法院贯彻实施民法典十大典型案例，在谢某英诉某科技有限公司、某贸易有限公司等信息网络买卖合同纠纷案中，江西省抚州市南城县人民法院判决认为，直播间“虚构事实”卖惨带货构成欺诈，可进行惩罚性赔偿。

本案中，短视频主播焦某某于2021年7月在账号上声称小女孩玲玲和亲生母亲被继母软禁，他多次带人前去解救，并全程直播。

直播中，焦某某无底线编造大量情节，极力渲染玲玲母女的悲惨遭遇。焦某某找到玲玲继母，展示她的屋内堆放着大量玉石。焦某某要求其出钱给玲玲看病，她却称自己钱都压在了货上，“没钱给玲玲治病”。

视频中，焦某某告诉网友，玲玲的双腿要截肢。这一幕，让直播间许多网友极为同情，一些人表示愿意捐款给玲玲治病。焦某某却拒绝接受捐款，称玲玲继母同意委托他卖玉石，所得货款用来支付医药费。焦某某在直播间呼吁粉丝购买产品为玲玲献爱心。

出于同情，谢某英在直播间购买了玉手链、玉戒指、玉吊坠等33件商品，支付价款合计1万多元。

后来，谢某英无意间从他人的视频中发现，被告焦某某和剧情中的玲玲、继母、司机、鉴宝师等人竟一起吃饭，举行“庆功宴”，顿觉自己上当受骗，遂将焦某某和某科技有限公司、某贸易有限公司等起诉至南城县人民法院，要求“退一赔三”。

庭审中，焦某某辩称，直播中所售货物本身的质量、性能、材质等并未夸大或者虚假宣传，不应当被认定为欺诈。

本案主审法官、南城县人民法院一级法官余建波表示，被告焦某某在直播过程中，虚构玲玲、继母等人物与故事情节，以此获取消费者的同情和爱心，从而达到通过网络销售其产品的目的，被告焦某某存在主观欺诈之故意和客观虚构事实的行为，构成对消费者的欺诈，有违诚实信用原则，有悖公序良俗。

短视频平台是否需要承担责任？余建波认为，该短视频平台对入驻商户负有审核义务，要对经营者的诚信行为进行监督。根据查明的事实，没有证据证明某科技有限公司对被告焦某某炮制惨剧、虚构事实欺骗消费者的营销方式知情放任，原告等消费者向平台投诉后，被告某科技有限公司关闭了焦某某注册账号的商家功能，且按照要求配合查清案情，因此不承担赔偿责任。

“由于直播形式的特殊性，经营者更应按诚实信用原则，如实告知消费者真实情况，才能维护正常的交易秩序和公平的交易环境。”余建波认为，本案中，经营者故意告知虚假的销售原因引流卖货，消费者因该虚假的销售原因作出消费的意思表示，经营者的行为既符合民事欺诈的法律特征，又系经营者与消费者之间的特别法律关系，应当构成消费欺诈。

消费者权益保护法规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或引人误解的宣传。

余建波表示，消费者权益保护法虽然没有将销售原因列入相关权利义务中，但是经营者故意告知虚假的销售原因引流卖货，在本质上是对消费者知情权的侵犯，应当对消费者的知情权以及经营者提供真实、全面信息的义务内容作扩大解释，应包括销售原因。该行为与虚假宣传等传统的消费欺诈行为在内容、程度上具有相当性，将该行为认定为消费欺诈，扩大经营者的责任对其进行法律评价规制，对打击现有的网络直播乱象具有重要的现实意义。

民法典规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。消费者权益保护法规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。

据此，南城县人民法院判决，被告焦某某应依法退还购物价款10328.1元并三倍赔偿原告损失30984.3元，原告退还其购买的商品33件，运费由被告焦某某承担。被告某文化传媒有限公司系焦某某一人设立的公司，两者混同，具有共同销售意图及行为，共同向消费者出售商品，应与被告焦某某共同承担责任。

余建波提示，在网络直播盛行的情况下，消费者应当增强自身辨别能力，对网络信息提高警惕，以防上当受骗。网络平台应当加强监管，对入驻平台的经营者强化审核准入机制，对网络视频加大审查力度，对于演绎视频应当要求发布者在视频上作出明显标识，以防误导消费者。经营者应当恪守社会公德和法律规则，诚信经营，不能为了博流量、提升销售额而突破道德和法律的底线。