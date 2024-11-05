大课间体育活动成中小学校长新“考点”

教育部要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，但如何才能让30分钟的大课间活动避免流于形式，真正发挥出帮助学生锻炼身体、激发运动兴趣等综合成效？这就需要机制的保障和学校的用心尽责。近日，由中国教育学会体育与卫生分会、河南省教育厅联合主办的全国中小学落实每天两个大课间体育活动暨新兴体育项目进校园现场观摩交流会在郑州举行。郑州市的多所学校展示了富有特色的大课间活动，北京、深圳、武汉、重庆等地的代表分享了当地开展大课间体育活动的经验。

校园里的“小胖墩”“小眼镜”还在增加，如今又有了令人担忧的“小焦虑”群体，抓好学校体育已经越发显得迫切。河南省学生体育总会常务副主席兼秘书长郭蔚蔚向中青报·中青网记者表示，“我们一直在引导校长、教育管理者，要对学校体育有重新认识和重新定位。过去，学校体育的功能价值基本就是增强学生体质。现在，学校体育新的‘四位一体’的目标已经非常明确，那就是享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。”

正所谓“完全人格，首在体育”，郭蔚蔚表示，“学校体育过去以增强学生体质为主要任务的功能价值已经放大，如今的学校体育包含着更广泛、更深刻的教育内涵。这要求我们无论是上好体育课，还是设计大课间，还是组织学生的体育社团活动，以及举办学生的体育竞赛，除了希望孩子们在参与体育活动的过程中增强体质之外，还要让他们体验、感受到体育更深刻的教育内容，并由此受益。”

在郑州市金水区四月天小学，主题为“柔韧有愉·乐享体育”的大课间活动以体操动作为基础，根据不同年龄段学生的身心特点，设计不同的体操训练动作，如劈叉、仰卧推起成桥、肩肘倒立等。四月天小学校长黄彦松介绍，学校大课间活动以低年级段“重柔韧、多游戏”，高年级段“重力量、多技巧”为原则，多年坚持下来，学生的体质健康水平、心理健康水平等都有了明显提升，而且在反复的柔韧训练中，学生坚韧不拔的意志品质也得到了锻炼。

在郑州市金水区金沙小学，大课间活动以动感、激情的啦啦操为基础，融合了“街舞、花球、技巧、体能”等多种元素，活力四射的场面给人留下深刻印象。金沙小学的啦啦操在全国闻名，学校的啦啦操队曾在世界比赛获奖6次，在国内比赛更是获奖无数。学校的大课间活动以啦啦操为基础，这既展现了学校特色，也实现了啦啦操在全体学生中的推广普及。金沙小学校长常凯介绍，学校啦啦操大课间的动作按照从易到难、循序渐进的原则进行设计，让所有的孩子都能逐步掌握。学校还结合体育课内容，对啦啦操大课间活动的动作不断进行更新，以便让学生在6年的小学生活里，每年都能发现大课间的新变化，让学生们保持兴趣。如街舞、集体花球、组合技巧等动作，就在不断编排进大课间活动后，得到学生的青睐。

按照教育部的要求，中小学校要着力保障学生每天校内、校外各一小时体育活动时间。其中校内的一小时体育活动时间，除体育课之外，大课间体育活动也是非常重要的一块。由于体育课有大纲要求，各个学校都有基本的落实标准。而大课间体育活动的内容、形式，很大程度上由学校自主把握，如果一所学校的校长没有充分认识到体育的重要功能价值，学校大课间体育活动也就很有可能流于形式，很难做到保质保量。这也将导致中小学生每天在校一小时的体育活动时间难以保证。

郭蔚蔚介绍，河南省在落实中小学大课间体育活动的工作上是走在全国前列的，涌现了很多表现突出的学校，但十几年前，在推进这项工作的过程中，也走过弯路。

郭蔚蔚回忆，河南省早在2009年就开始落实当时提出的中小学生每天锻炼一小时的要求，但推进过程很难。因为想让中小学校落实这项工作，还缺少机制的推动。所以，从2013年的秋季学期开始，河南省把每天上下午各一个30分钟的大课间写进了中小学校的课表，形成一种制度。这就从机制上保证了大课间体育活动的落实。郭蔚蔚说，因为有了这个机制，尽管学校与学校之间的具体做法仍有差异，但所有中小学校都确保学生每天有两个大课间体育活动的时间。

在郑州市金水区黄河路第二小学，学校的大课间体育活动以篮球为主要内容。在郑州市金水区农业路小学，学校的大课间体育活动以足球为主要内容。无论大课间体育活动的载体怎么变化，记者注意到，几所学校的大课间体育活动都体现出了全员参与、注重身体锻炼效果、兼具趣味性等几个特点。

当30分钟的大课间体育活动结束，学生们基本上都已额头冒汗。据常凯介绍，对学生参加大课间体育活动后的抽样心率测试显示，学生的心率基本上都在每分钟140次左右，达到了中高强度的锻炼效果。

“保证学生在参加大课间体育活动时的全员参与性、适宜负荷（锻炼强度）、新颖有趣等，实际上也是我们对学校体育提出的要求。”郭蔚蔚表示，“凡是大课间体育活动做得好的学校，肯定都遵循了这3个基本原则”。

大课间体育活动做得好坏，可以从一个侧面体现出一个地区、一所学校对学校体育价值的认知程度。

有些学校可以把大课间体育活动做到丰富多彩，让学生既锻炼身体，又享受到运动的快乐，激发参加运动的兴趣，还能得到在运动中磨炼意志的教育。这样的学校，大课间体育活动已经尽可能体现出“四位一体”的学校体育目标。但也有很多学校，仅仅以跑步、做广播操等方式作为大课间体育活动的主要内容，学校体育仍停留在体育锻炼的层面上。甚至有可能让大课间体育活动流于形式，失去其意义。

郭蔚蔚表示，“体育的最大特点就是学生的亲身体验和亲身参与”。也只有在学生亲身体验和亲身参与体育运动的过程中，体育的教育功能，诸如培养学生的团队意识、规则意识、抗挫折能力等，才能实现。怎样才能吸引学生积极参与包括大课间在内的各项学校体育活动，需要学校对体育有深刻理解，需要对体育活动进行精心设计、使其符合学生身心特点。郭蔚蔚说：“我们提出的一个口号就是，安排大课间不是体育老师的责任，大课间是校长的公开课，大课间搞得好不好，责任在校长。”如果一个校长能够看清楚学校体育的功能价值，他一定会千方百计地把大课间体育活动这件事情做好。