全球首个乙肝靶向创新药获批上市

科技日报讯 （记者王禹涵 通讯员许丹）10月30日，西安新通药物研究股份有限公司（以下简称“新通药物”）乙肝靶向1类创新药“新舒沐”获批上市新闻发布会在西安高新区丝路创智谷举行。

据了解，“新舒沐”系1类创新药甲磺酸普雷福韦片的批准商品名，批准适应症为治疗成人慢性乙型肝炎。该药物运用HepDirect肝靶向递送系统，使活性成分浓集于靶器官，发挥增效减毒作用，是全球首个获批上市的肝靶向乙肝创新药。

新通药物董事长张登科说，“新舒沐”是国家“十二五”“十三五”重大新药创制项目，从2011年开始研发，历经13年获批上市。

陕西省药品监督管理局药品安全总监王立平表示，“新舒沐”的研制成功是自新修订的《药品注册管理办法》实施以来，陕西省本土医药企业具有知识产权的1类创新药“零”的突破，标志着我国在药物治疗肝病领域又向前迈出一步。

生物医药产业作为西安高新区的优势主导产业，已形成以西安杨森制药有限公司、西安巨子生物基因技术股份有限公司等龙头企业为引领，5000余家生物医药经营主体协同发展的产业集群，构建了全链条生态体系，凸显出产业规模大、创新能力强、产业生态好等特点。