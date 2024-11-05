新型糖质可促进伤口愈合

科技日报讯 （记者赵汉斌）11月2日，记者从中国科学院昆明植物研究所获悉，该所研究团队近期发现的一种新型半乳糖基化糖胺聚糖，可显著促进急慢性伤口愈合。该发现不仅丰富了糖胺聚糖的结构类型，也为进一步开发糖尿病足溃疡治疗药物提供了药理基础。相关研究成果发表于国际学术期刊《碳水化合物聚合物》上。

糖尿病足溃疡是糖尿病常见的高危并发症之一，约20%的中重度患者将面临截肢，且截肢后5年的存活率低于70%。目前，糖尿病足溃疡的治疗方法包括使用抗生素、敷料和皮肤替代物等，但治疗效果有限，临床上亟须开发更加安全有效的新型药物。

中国科学院昆明植物研究所天然聚糖新药研发专题组研究员吴明一团队，开展了天然聚糖的纯化制备、结构优化、药理机制以及成药性评价等基础研究。此前，该团队发现一种源自白玉蜗牛的肝素类糖胺聚糖，其有效活性成分可促进伤口愈合。研究团队基于此制备了能够显著促进糖尿病伤口愈合的肝素类糖胺聚糖基凝胶。

近日，研究团队通过分离纯化，成功从光亮大蜗牛中提取出一种结构新颖的半乳糖基化糖胺聚糖。这种新型糖质的主链结构由艾杜糖醛酸和乙酰氨基葡萄糖交替连接的二糖重复单元组成，在结构上与肝素类糖胺聚糖有相似之处，但区别在于，该新型糖质含有半乳糖基化侧链。

通过药理活性试验，研究团队发现与肝素类糖胺聚糖相比，半乳糖基化糖胺聚糖能更好促进血管生成、肉芽组织新生、胶原沉积和表皮再生，从而有效促进糖尿病患者伤口愈合。