食管鳞状细胞癌有了新疗法

科技日报讯 （记者陈曦）记者11月3日从天津医科大学肿瘤医院获悉，该院教授姜宏景团队研究发现，新辅助帕博利珠单抗联合化疗能够提高食管鳞状细胞癌患者的生活质量和营养水平，并具有较高安全性。相关研究成果发表于国际医学期刊《癌细胞》。

据介绍，食管鳞状细胞癌是食管癌最常见的类型，其发病率在多个国家和地区呈上升趋势。临床上，外科手术是可切除食管鳞状细胞癌的首选治疗方式。

“但单纯依赖手术治疗晚期食管鳞状细胞癌，患者通常预后不佳，且术后辅助化疗和放疗也难以明显改善。”姜宏景介绍，目前，术前放化疗是局部晚期、可切除食管鳞状细胞癌患者的首选新辅助治疗方式。

然而，患者在接受术前放化疗后，癌症局部复发或远端转移的发生率仍相对较高。为了提高肿瘤反应率、患者的长期生存率及耐受性，探索适用于不同类型和阶段食管鳞状细胞癌的新辅助治疗方式，团队将目光转向免疫检查点抑制剂。

免疫检查点抑制剂可通过抑制程序性死亡受体及其配体的结合，提高宿主免疫系统对肿瘤细胞的攻击性，增强患者自身的免疫能力，从而治疗癌症。在所有免疫检查点抑制剂中，帕博利珠单抗拥有最多的适应症。

研究团队选取了47名局部晚期、可切除食管鳞状细胞癌患者，这些患者接受了3个周期的帕博利珠单抗联合化疗，随后进行了达芬奇机器人辅助手术。在46名接受疗效评估的患者中，经过27.2个月的中位随访，其两年总生存率和无病生存率分别为91%和89%。

姜宏景表示，该研究表明帕博利珠单抗联合化疗对局部晚期、可切除食管鳞状细胞癌患者具有良好的疗效与安全性，有望提高患者的长期生存率。