“第四高”为何找上年轻人

“医生，我的脚肿了，走不了路。”“我没外伤，但是脚突然疼得睡不着觉了。”近段时间，中国人民解放军总医院第五医学中心肾脏病科副主任医师姚凤华接诊了不少年轻患者，他们的检查单上尿酸一项结果“飘红”。

姚凤华告诉科技日报记者，曾被大家认为是老年病的高尿酸也开始找上年轻人了。高尿酸已成为继高血压、高血糖、高血脂之后的“第四高”。

尿酸过高会引发多种疾病

“人体内的嘌呤经肝脏代谢产生尿酸，尿酸生成过多或排出减少都会导致高尿酸。”首都医科大学宣武医院内分泌科副主任医师马雅辉告诉记者，人体内20%的尿酸通过饮食摄入产生，剩余的80%由内源性代谢过程产生。内源性尿酸的产生受到多种因素影响，包括遗传、肥胖、肾功能不全、糖尿病、高血压等。

尿酸过高会引发高尿酸血症。高尿酸血症的确诊标准为：在正常嘌呤饮食状态下，非同日两次空腹血尿酸检测结果均超过420微摩尔/升。

根据《中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识（2023年版）》的数据，我国高尿酸血症患病率逐年增高，已成为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病。据统计，我国成人居民高尿酸血症患病率约14.0%，男性为24.5%，女性为3.6%。而18—29岁男性的高尿酸血症患病率高达32.3%，高尿酸血症的低龄化趋势显著。高尿酸血症的并发症很多，其中之一是可能引发痛风。

马雅辉说，当血液中的尿酸水平长期维持在过高状态时，可能会形成尿酸盐结晶。这些结晶会沉积在关节、软组织、肾脏等部位，导致痛风、痛风性肾病等疾病。姚凤华说，此外，高尿酸血症还增加了骨质疏松、心血管疾病、肾脏疾病和代谢紊乱等多种疾病的发生风险。血液中尿酸水平每增加60微摩尔/升，患者高血压的发生风险将提高13%。

除减少嘌呤饮食外，还需控糖

“烧烤、炸串、奶茶、啤酒……不少年轻人的夜生活看起来十分美好，但这种‘美好’是以牺牲健康为代价的。”姚凤华提醒，不良的生活方式和饮食习惯直接影响人体尿酸水平。例如，摄入过多红肉、海鲜等高嘌呤食物将增加体内尿酸生成，导致血液中尿酸水平升高。

此外，多项研究显示，摄入过多果糖不仅会导致胰岛素抵抗，也会造成尿酸代谢紊乱。马雅辉介绍，大部分高尿酸血症患者早期没有明显症状，因此许多人难以及时发现。

预防和治疗高尿酸血症的关键在于控制血液中的尿酸水平。姚凤华建议，高尿酸血症人群应科学选择食材，严格控制食物中的嘌呤含量。比如，动物内脏如肝、肾、心等嘌呤含量高于普通肉类，应谨慎选择。此外还需增加鸡蛋、牛奶、叶类蔬菜、水果等低嘌呤食物摄入。需要注意的是，含糖饮料、鲜榨果汁、果葡糖浆、果脯蜜饯等高果糖食品虽然嘌呤含量极低，但同样需要控制食用量，避免果糖诱发的人体代谢异常。

另外，嘌呤溶于水，规律性饮水有利于促进尿酸代谢。“大家最好优先选择白开水、柠檬水、淡茶、无糖咖啡及苏打水等。”中国人民解放军总医院第五医学中心肾脏病科主治医师吴莎建议，高尿酸血症患者还需限制饮酒，通常黄酒的嘌呤含量较高，其次是啤酒，痛风发作期应严格禁酒。

吴莎说，青少年高尿酸血症患者往往伴有肥胖、血脂高、转氨酶高等特征，因此这类人群应通过适当运动、控制体重、减少高嘌呤饮食摄入等方式来预防高尿酸血症；中老年高尿酸血症患者并发症更多，合并高血压、冠心病、肾损害的比例较高，这类人群应经常对血压、肾功能进行监测。

此外，受访专家提醒，痛风一发作就吃消炎药的行为不可取，患者应在医生的指导下进行治疗，遵医嘱用药，以免对身体造成损伤。