鼻腔微生物群落最全目录出炉

科技日报讯 （记者罗云鹏）11月3日，记者从深圳华大生命科学研究院获悉，该院一研究团队基于华大自主测序平台，开展大规模的宏基因组高通量深度测序，构建出目前最为全面的鼻腔微生物群落目录，并首次系统评估了鼻腔微生物这条“防线”的强度，为开发新的预防和治疗策略提供重要线索。相关研究论文发表于国际学术期刊《基因组生物学》。

据悉，研究团队从1593名健康年轻成年人的鼻腔样本中，成功测序出4197个不同的细菌基因组，其中包括82个新发现的物种。研究团队通过进一步结合鉴定的131种真菌，描绘出迄今最完整的人类鼻腔微生物组蓝图。

记者了解到，研究团队还开发出一种新型微生态网络算法，揭示了微生物之间的复杂相互作用，并识别出鼻腔微生物群落稳定性的守护者——基石（Keystone）微生物。

此外，该研究还发现，女性鼻腔中的微生物群落比男性的更为强健，具有更强的抗病潜力。

论文通讯作者、深圳华大生命科学研究院博士郭锐进表示：“未来，我们可以精准增强这些基石微生物，比如使用含有功能性益生菌的鼻腔喷雾剂，来调节鼻腔微生物群这条隐形防线的强度，使其更为强健，将更有效地预防呼吸系统疾病。”