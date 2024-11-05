抑郁症治疗手段持续“上新”

随着深秋来临，景色萧瑟、气温下降等因素可能容易使人产生抑郁、悲观等情绪。尽管短期的抑郁情绪和抑郁症存在很大区别，但世界卫生组织指出，抑郁症可能发生在任何人身上，经历过严重伤害或其他压力事件的人更易患抑郁症。抑郁症是一种精神障碍疾病，表现为长时间情绪低落或失去对活动的兴趣，会影响患者生活的方方面面。目前，全球约有5%的成年人患有抑郁症，60岁以上老年患者的比例更高，达5.7%。

“随着我国老龄化程度加深，抑郁症等精神疾病诊疗的可及性需求将更加迫切。”中国人民解放军总医院第三医学中心医学心理科主任肖利军说。抑郁症病因复杂、治疗难度大。现有的多数治疗药物起效周期较长，一些药物还存在使人晕眩、恶心、躁动等副作用。为此迫切需要研发更多针对抑郁症的更有效的治疗药物。

靶点研究引发关注

日前，我国包括中国医学科学院药物研究所研究员吴惊香团队在内的多个研究团队围绕去甲肾上腺素转运体的结构与功能，先后在《自然》上发表论文。

去甲肾上腺素是调节大脑和身体活跃状态的神经递质，能够收缩血管、升高血压，调节情绪、记忆力、注意力等，起到“强心剂”作用，是治疗抑郁症和注意缺陷多动障碍的重要药物靶标。

去甲肾上腺素转运体是一种细胞膜上的蛋白质，能够调节去甲肾上腺素浓度，维系神经系统的正常生理功能。对于抑郁症治疗而言，进一步了解去甲肾上腺素转运体的工作原理将为药物研发提供蛋白构象、药用位点等信息。

研究中，吴惊香团队尝试使用冷冻电镜获取去甲肾上腺素转运体的图像，揭示了去甲肾上腺素转运体的底物结合及抑制机制。吴惊香介绍，去甲肾上腺素转运体是神经细胞膜上的小蛋白，几乎完全嵌入细胞膜，难以清晰拍照。研究团队借助制备抗体、融合改造等手段，获得了能够用冷冻电镜拍下照片的转运体，并成功解析其不同功能状态下的高分辨率结构。

此外，《自然》同期刊发的我国其他团队关于去甲肾上腺素转运体的成果还分析了安非他酮、齐拉西酮等多款上市药物的选择性抑制机制，揭示这些药物对去甲肾上腺素转运体的影响，维持神经系统活跃的机制。

“临床上，安非他酮已应用于双相障碍抑郁、难治性抑郁症等精神疾病。”肖利军表示，该研究将进一步揭示药物作用机理，有助于后续抑郁症治疗药物的开发。

治疗方法层出不穷

除了围绕生物靶点进行研究外，研究人员还对抑郁症治疗药物展开探索。

肖利军说，近年来出现了一些新型抗抑郁症药物：阿戈美拉汀能够通过调节生物节律起到抗抑郁作用；我国首个自主研发的抗抑郁症创新药托鲁地文拉法辛可以对3种神经递质发挥作用；还有采用鼻腔喷雾给药方式的艾司氯胺酮，不仅能迅速发挥药效，还可以减少肝肾损伤。

“快速起效的药物能让抑郁症患者尽快稳定情绪，对于临床治疗至关重要。”肖利军介绍，此前美国食品药品监督管理局批准的一款抗抑郁症口服药物能在1周内快速起效，其主要有效成分为右美沙芬和安非他酮，前者作为受体拮抗剂能够调节N-甲基天冬氨酸水平，从而影响神经信号传递过程。受体拮抗剂的出现为抗抑郁症药物的研发开辟了新途径，极具探索价值。

此外，中医药在治疗抑郁症方面也有独特表现。肖利军介绍，圣约翰草提取物、舒肝解郁胶囊、巴戟天寡糖胶囊等因耐受性良好、不良反应较少，可用于轻中度抑郁症的治疗。

除了单纯使用药物，其他治疗手段也有所发展。例如，迷走神经刺激术等神经外科手术可用于重度抑郁症治疗；以经颅磁刺激治疗为基础的磁休克疗法，可利用高频率、高强度脉冲磁场在大脑皮层的目标区域产生感应电流，干预脑代谢和神经电活动。“经过磁休克治疗后，患者在注意力、记忆力和语言流畅性测试中表现较好。”肖利军说，但由于能直观反映该疗法对于重度抑郁症治疗效果的生物指标非常有限，因此其疗效尚未获得足够认可。

“此外，正念治疗、艺术治疗、音乐治疗、运动治疗等手段已在临床中被证明可缓解抑郁症病情，中医特色治疗对改善抑郁状态也有较好效果。”肖利军说，医生在治疗时需要评估抑郁症患者的症状及体征，可采用中西医结合的方式对患者进行合理干预。未来还应多关注难治性抑郁症患者的整体康复情况，优化综合治疗方案，并利用心理疗法、社会支持等多种手段，进一步提升疗效。