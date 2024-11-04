呵护老年眼健康 点亮银龄时光

眼部健康对每个人的生活质量至关重要。在现代社会中，由于长时间使用电子设备、不良的生活习惯以及环境污染等多种因素，眼部疾病的发病率逐年上升，如白内障、黄斑变性等，严重影响着人们的生活工作。近日，四川省人民医院眼科主任吴峥峥，西南医科大学附属医院眼科主任吕红彬做客“人民好医生”《全民爱眼共筑睛彩》系列科普直播时，就日常生活中如何呵护老年眼健康进行了解答。

预防老年眼病 科学认识是关键

吴峥峥在访谈中介绍，常见的老年眼部疾病主要分为两类：一种是随着年龄的增长，眼睛出行的功能性衰退；另外一种是其他疾病因素导致的眼部疾病。老年常见眼病主要有白内障、青光眼、老年黄斑变性、老花眼、老年飞蚊症、糖尿病合并眼病等。因此，了解老年常见眼病，进行早预防、早发现、早治疗，对改善老年人眼健康非常重要。

吕红彬表示，随着年龄的增长，老年人面临着多种眼部健康挑战，如白内障主要发生在老年人群中，是因为随着年龄增长，机体晶状体逐渐老化混浊，引起视力下降甚至失明。青光眼通常是由于眼内压增高导致视神经损伤引起的。随着年龄增长，原发性青光眼发病率逐渐增加。年龄相关性黄斑变性，是眼底视网膜组织在黄斑区的一种退行性病变，患病率随年龄增长而增高。

这些疾病不仅影响视力，还会给日常生活带来不便。定期进行眼科检查，及早发现与治疗对改善视力、防止视力丧失至关重要。一些眼部疾病，尚无法治愈，但是通过早期发现和积极治疗，可使大部分患者保有一定的视力。

黄斑不是问题 黄斑变性才是问题

一听到黄斑，很多人以为是一种皮肤病，然而黄斑不是有损健康的色素斑，而是眼睛里的一个重要区域负责精细视觉，包括阅读和辨别颜色。黄斑一旦发生病变，轻者视物模糊、变形，重者失明。

吕红彬说：“随着年龄的增长，飞蚊症患者增多，很多患者误以为飞蚊症就是黄斑变性，这是不正确的。飞蚊症主要是玻璃体的液化、变性，玻璃体的蛋白、胶原可能会凝缩在一块儿，透过我们的眼睛看出来，眼前有丝状的、网状的、块状的飞物飘动。”

吕红彬进一步解释：“每个人的眼睛里都有黄斑，黄斑不是病，而是眼睛里的一个十分重要的结构，是视网膜上厚度最薄、视觉最敏锐的一小块区域。黄斑不是问题，黄斑变性才是问题。”

吕红彬还强调：“黄斑变性分为原发性和继发性两种。原发性的黄斑变性，通常是指与年龄相关的黄斑变性，不可逆的致盲性眼病，是导致高龄人群失明的主要原因。患者多为50岁以上，双眼先后发病或同时发病，视力呈进行性损害，严重影响老年人的生存质量。继发的黄斑变性，一般是由高度近视、遗传性眼病、眼外伤等引起的。如果我们的眼睛出现视力下降，视物变形及中心暗点等，应及时去正规医疗机构做相关检查。”

守护老年眼健康 从日常生活小事做起

吕红彬提到，老年人常见眼病对他们的生活质量影响很大，在日常生活中应做到以下几点：一是要按指导，按时按量用药，一定要按正确的方法使用眼药。二是老年眼病患者术后一定要非常注意眼部的清洁卫生和休息，洗头、洗脸、洗澡时也要十分注意水不能进入眼内，防止眼内感染。三是不要用力低头、咳嗽、打喷嚏，避免头部大幅度的运动，不要揉眼睛。四是饮食应清淡营养为主，忌烟酒，辛辣的食物。五是老年人应避免长时间用眼，注意休息。使用电子设备时间不宜过长，每隔一段时间应休息一下，远眺或闭目养神。

吴峥峥提出，很多老年患者认为经常滴眼药水可以预防白内障等眼病，这个想法是错误的。目前没有任何一种药物被证实可以治愈白内障或完全阻止白内障的发展。眼药水的种类很多，也有各自的用途，使用不当会对眼睛造成伤害，所以一定要在医生或药师的建议和指导下合理使用。另外，患有高血压、糖尿病等基础疾病的眼病患者，应在术前积极治疗和控制病情，以避免出现并发症。

总之，老年人应通过定期检查、控制慢性疾病、养成良好的用眼习惯、注意饮食营养等方法，可以有效预防和治疗老年人眼病，让老年人拥有良好的视力，享受幸福的晚年生活。