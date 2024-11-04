君乐宝成立营养专家委员会并召开首次研讨会

10月28日，君乐宝乳业集团营养专家委员会首次研讨会议在苏州举行。本次会议汇聚了中国工程院院士陈君石、任发政等8位国内乳品营养与健康领域的顶尖专家，共同就乳品营养与健康、婴幼儿配方食品及特殊医学用途婴儿配方食品的发展策略进行深入研讨，旨在为人类健康与婴幼儿提供更全面、更科学的营养支持，共商未来发展之路。

专家委员会成立 助力乳品营养与健康领先研究

君乐宝作为行业内领军企业，长期致力于为人类健康与婴幼儿提供优质的营养解决方案。此次携手中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石，中国工程院院士、食品科学专家任发政，上海交通大学教授、中国营养学会副理事长蔡威，中国营养学会副理事长、中国疾控中心营养与健康所研究员杨晓光，上海交通大学医学院附属新华医院主任医师盛晓阳，国家儿童医学中心消化专科联盟副主任委员徐樨巍，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学教授张玉梅，江南大学食品学院教授、中国标准化专家委员会委员王兴国共8位院士、教授、专家发起并成立“君乐宝乳业集团营养专家委员会”。首次研讨会议的举办，标志着委员会工作正式拉开序幕。

陈君石院士表示，委员会的成立及研讨会的召开能够为行业发展决策提供极具价值的意见建议，共同推动营养学界、乳制品行业更好发展。任发政院士表示，从君乐宝的进展，可以看到中国乳业的演变，现在可以说是“世界乳业看中国”，并不是中国完全领先，但中国乳业有理念、有想法、有实践、有策略并且有结果。君乐宝乳业集团副总裁陈君表示，专家委员会将成为君乐宝在乳品营养与健康研究方面的重要支持力量，在巩固、拓展君乐宝科研与创新发展实力的同时，深入探讨人类健康与婴幼儿营养的本质，为促进人类健康与营养领域的交流、探索和实践提供更多机会与平台。

聚智前行 共话乳品营养与健康稳健发展

各位专家与君乐宝团队共同探讨了婴幼儿配方食品的发展策略、特医配方食品的创新与发展策略以及乳品营养与重点人群健康等关键议题，并以君乐宝作为行业典型案例，深入讨论君乐宝婴幼儿奶粉、酸奶等全产品线的布局，以及其“以科研为支撑，以市场为导向，以产品开发为依托”的科研策略。专家们对君乐宝在科研创新能力和产品战略布局的卓越表现给予高度认可，肯定君乐宝在推动中国乳业转型升级方面发挥的示范作用。

同时，君乐宝团队与专家委员会对现有产品品类进行深刻探讨，提出建设性意见。君乐宝首席营养研究专家黄惠东详细介绍了婴幼儿双歧杆菌与低聚糖(HMO)的协同作用以及补充婴幼儿双歧杆菌的重要性；君乐宝医务部部长盛楠分享恬适康敏配方奶粉的真实案例总结及恬适康敏的适应症、未来升级方向和临床研究方向等。通过与专家们的深度交流，君乐宝进一步明确和强化了在科技研发、产品布局与迭代等关键环节的核心竞争力，为企业的持续稳健发展奠定扎实基础。

蔡威教授强调，乳品营养在不同人群健康中的作用，特别是对婴幼儿和儿童的健康发育的重要性。他表示对母乳成分的深入研究是开发更接近母乳的婴幼儿配方食品的关键，并提到其与君乐宝合作的中国国内最大型的母乳低聚糖临床研究项目，肯定了君乐宝在模拟母乳成分方面的努力，如在配方中添加HMOs(母乳低聚糖)，这在国内是领先的实践，为整个婴幼儿配方食品行业的发展提供宝贵的数据和经验。

盛晓阳教授表示，随着对婴幼儿生理需求的深入理解，配方食品的开发应关注不同阶段的营养需求，以确保婴幼儿在成长过程中获得足够的营养支持。

科技赋能 升级乳品营养与健康创新性

科研创新是推动乳品营养和健康高质量发展的强劲动力。多年来，君乐宝与国内外院校和科研机构合作，建立起拥有1000余株乳酸菌的菌种库，研发具有自主知识产权副干酪乳酪杆菌N1115、植物乳杆菌N3117及自主酸奶发酵剂，成功打破国外垄断。同时，君乐宝开展母乳营养研究等工作，汇聚全球专家团队，全面启动生命早期1000天营养健康研究。2021年，君乐宝投资5亿元打造科学营养研究院，建立起多学科整合和多方位联合的“产学研”一体化研究模式，破解全产业链技术瓶颈，加速成果转化和应用。

至今，君乐宝已取得214项授权专利，51项科技成果转化，省部级以上科技奖励16项，国际大奖6项，在产业优化升级和科学技术变革等方面取得了丰硕成果。同时推出多款具有创新性的乳品。

营养专家委员会首次研讨会落地是君乐宝以科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案的关键一环。陈君石院士对君乐宝提出希冀，希望君乐宝持续将研究和产品研发对标国际标准，让更多研究成果走上国际舞台。陈君表示，未来，君乐宝将继续推动乳品营养与健康的前沿研究与实践，并与营养学界专家紧密合作，共同促进乳品营养与健康事业发展，守护国人健康。