中国国际消费中心城市精品消费月启动

本报北京11月3日电 （记者王珂）举行进博新品、国潮精品和丝路云品“三品首发活动”，推出“进博美食新品”、发放餐饮消费券，组织“都市乐游新场景”系列活动、推出20条“上海必游文旅线路”……11月3日，中国国际消费中心城市精品消费月启动仪式在上海举行。

商务部于11月组织上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市联动举办中国国际消费中心城市精品消费月，作为实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏。活动采取“1+4+N”形式，将举办精品首发季，围绕精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演四大板块开展系列消费促进活动，激发市场活力，促进消费提质扩容。

广州以“花样广州·绽放精彩”为主题，开展系列活动。系列促消费活动通过创新供给端、构建新场景、扩大参与度、提升体验感，掀起“活动+政策”“品牌+场景”多轮驱动的商旅文体健消费热潮。精品首发活动方面，广州依托第136届广交会，集中组织超400场新品首发首秀活动；举办中国（广州）时尚产业大会，吸引国际精品、国货潮品、老字号品牌等举办首发、首秀、首展。

北京推出“京彩四季，精品消费”千场活动，政企联动发放百亿补贴，扩内需、促消费、惠民生。发布“时尚·首秀京城”，推出“集中上新季”活动，近50家国际时装、美妆等首店即将开业，100余款国货新品上市销售，还有20余项首展首演，精彩纷呈。

精品旅游方面，北京推出“漫步·游览京城”，多元融合消费场景更加丰富。开展“北京国际文旅消费博览会”“跟着抖音逛北京”等精品旅游活动，推出10条冬季精品旅游路线。举办近200场“大戏看北京”精品展演活动，持续擦亮文化品牌。

初步统计，消费月期间，5个城市将举办237场活动，涉及吃穿用、娱住行等各方面。其中，精品购物板块有60场活动，5个城市将组织31条步行街、85个商圈、19家奥特莱斯、近400个大型购物中心参加，如重庆“百年重百促销季”活动将有1700余个品牌参与。精品美食板块有58场活动，如广州举办国际美食节、天津举办米其林食遇美食节等；5个城市共248家老字号企业参与活动，其中中华老字号111家，参与门店数量超1500个。

商务部相关负责人表示，希望通过政府部门、商会协会、广大企业的共同努力，充分发挥国际消费中心城市高水平消费促进活动的联动效应，引领带动全国，让更多好的产品、优质的服务惠及更多消费者。

《 人民日报 》（ 2024年11月04日 02 版）