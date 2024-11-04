孩子每天需要多长的玩耍时间

孩子只有每天都运动，才能发展出强壮和健康的骨骼、肌肉及良好的感觉系统，为将来发展出更高水平的身体机能和思维能力奠定基础。

《让孩子去野》的作者安吉拉·J.汉斯科姆是一位儿科作业治疗师。她在书中积极倡导户外玩耍，认为户外玩耍有助于儿童形成真正身心平衡的童年。汉斯科姆指出，现今社会中，有太多孩子错过了教室和家庭之外丰富的感官体验。风险可控、独立自由和富有想象力的户外游戏，不仅有益于孩子的身体健康，还有助于孩子形成自主意识。

汉斯科姆认为，在理想情况下，所有年龄段的孩子每天至少要有3小时的户外自由玩耍时间。

婴儿（1至12个月）：最好能每天都有机会在户外玩耍，婴儿的身体活动会促进感觉统合，促进重要运动技能发展。

幼儿（12个月至3岁）：蹒跚学步的幼儿每天需要5至8小时的主动玩耍，最好是在户外。这么大的孩子一整天都会很活跃。只要有足够时间自由玩耍，他们就会找到自己需要的运动方式来发展自身能力。

学龄前儿童（3至5岁）：学龄前儿童每天应有5至8小时来主动玩耍。学龄前儿童需要通过主动游戏学习如何生活、如何长大。让他们有足够时间主动玩耍绝不会错。

学龄儿童（5至13岁）：学龄儿童每天需要四五个小时进行体育运动和户外玩耍。上小学的孩子全天都需要活动，这样才能在传统的学校环境中学习。他们应该在课前、课间和课后有足够的时间来活动身体。

青少年（13至19岁）：青少年每天需要活动三四个小时。青少年依然需要活动，这样才能促进大脑和身体健康发育，调节新产生的情绪，并与朋友们在大自然中提升社交技能。

保证孩子有足够的时间玩耍很重要，而玩耍的质量更重要，因为玩耍的质量会决定他们能发展出多少能力。如何保证孩子的玩耍质量呢？以下是11个基本原则。

1.每天都给孩子足够的时间在户外玩耍。

2.在校时应给孩子足够的时间去运动。

3.休息时也应给孩子足够的时间玩耍。

4.允许孩子在上学前进行一些活动，比如帮忙做家务。

5.放学后，至少让他们在户外玩上几小时。

6.年幼的孩子不需要进行有组织的结构化运动，他们可以通过玩耍得到充分锻炼。

7.邀请其他孩子到家里来和你的孩子一起在户外玩上一天。跟朋友们一起玩耍时，你的孩子可能会更自立。

8.如果你的邻居也有孩子，让你的孩子出去跟他们一起玩吧！

9.让孩子去冒险，即便是年龄很小的孩子也应该尝试，比如从一块石头上跳下来。

10.与其让孩子选择由成年人主导的活动，不如利用周围环境，让他们自己去想玩些什么。

11.最重要的是，每天给孩子玩耍时间。