看视频开倍速 可能伤害大脑

很多人看视频时有“开倍速”的习惯，认为这样做既能节省时间，又能快速掌握全部剧情。然而，美国北卡罗来纳大学教堂山分校的行为科学家近日发现，以较快速度播放的视频虽然确实有助于观众在短时间内领略大致剧情，但一些低频的声音（如街道噪音及吸尘器、飞机飞过天空的声音）却被忽略了，这就妨碍了对剧情的充分理解，尤其是人们相互谈话的场面。中耳中的肌肉有助于抑制低频的声音，但如果长时间不锻炼这部分肌肉，它们就荒废了。对于听力较差的人来说，他们有时候不得不特意放慢播放速度，甚至回放，才能理解意思的细微差别。

美国普林斯顿大学的行为科学家考察了大脑是如何处理速度加快的语音的。结果显示，即使是以正常的速度播放，大多数人也无法听清楚每一个单词。因此，用倍速的方式播放视频会造成理解能力下降。具体来说，当用2-3倍的速度播放视频时，理解能力就彻底崩溃了。只有用1.5倍的速度播放时，对理解能力的影响才不明显。不过，也有例外情况，那就是盲人，他们习惯了只依靠听觉来理解信息。播放速度快些对他们理解能力的影响并不大。

西班牙马德里自治大学神经科学家警告说，这种做法会对短期记忆功能产生负面影响，尤其是对于发育阶段的大脑。以学生为例，快速播放会导致他们忽视韵律、停顿、音调和声音的变化，妨碍对内容的理解分析过程。由于大脑中的杏仁核负责处理这种信息，因此加快播放速度会削弱杏仁核的功能。