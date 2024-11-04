直指假药、回流药 医保药品追溯码首“亮剑”

假药、回流药，不仅危害医保基金安全，更影响广大患者用药安全和身体健康。国家医保局11月2日发声显示，监管部门对假药、回流药的发现、查处能力有了重大突破。

11月2日中午，国家医保局发布公告，首次通过药品追溯码对假药、回流药“亮剑”。公告显示，通过对各地上传的药品追溯码开展分析，发现11个省份46家医药机构疑似存在复方阿胶浆的药品串换、回流药、假药等线索情况，要求相关医保部门进行核查，11月20日前向国家医保局上报核查结果。

这是国家医保局今年4月开展医保药品耗材追溯码信息采集试点工作以来，第一次面向社会公开核查涉嫌药品重大违法行为线索。

“一药一码”

让假药、回流药“无处藏身”

药品追溯码一般以条形码或二维码形式，印制在药品和医用耗材的最小包装盒上，是出厂时就被赋予的唯一身份标签。

“药品追溯码就是药品的唯一‘电子身份证’。”国家医保局大数据中心编码标准处处长曹文博说，“就像一组身份证号只能对应一个人，一条药品追溯码只能对应一盒药。”

陕西省榆林市医保基金安全防控中心主任韩海军介绍，如果在药品流通过程中，通过扫码仪器发现一组药品追溯码重复出现，就存在假药、回流药以及药品被串换销售的可能。同时，通过追溯码，相关部门还可实时动态查看药品耗材生产、配送、零售各个环节信息。

此次国家医保局公告提及的46家医药机构，就存在药品追溯码重复的情况，重复情况大于等于3次，且均发生医保基金结算。国家医保局有关负责人表示，其背后暗藏的，可能是波及多个省份的重大药品违法行为线索。

迅速推开

覆盖全国超六成定点医疗机构

在福建省厦门市，已实现全市1500余家定点零售药店药品追溯采集100%全覆盖；在陕西省榆林市，截至6月10日追溯码管控系统共拦截同一药品再次支付14057次，涉及费用126.29万元……目前，全国多地已推开追溯码使用。

国家医保局最新数据显示，截至10月28日，全国已归集药品耗材追溯码数据31.27亿条，涉及29.68万家定点医疗机构、49.72万家定点零售药店。

“这意味着我国超60%的定点医疗机构和超99%的定点零售药店启动了追溯码的采集工作。”曹文博说，预计今年底在全国范围内全面展开追溯码的扫码入库工作。

“码”上监管

守护百姓用药安全

记者了解到，已有部分药品可以通过手机扫描追溯码，获取药品相关信息。国家医保局有关负责人表示，随着追溯码进一步推开使用，患者购药时可以通过其了解更多药品“由谁生产、销售到哪儿、是否被二次销售过”等“前世今生”信息。

据悉，除了11月2日的公告外，国家医保局还将陆续发布有关医保药品重复追溯码的相关信息。国家医保局有关负责人提示，消费者可以保存一些药盒，如果发现国家医保局发布的相关信息涉及自己所购药品，可以凭借包含追溯码的药盒以及发票进行维权。

“让每一盒药都留下‘数字足迹’，药品追溯码赋能医保基金监管，更好适应了新质生产力发展要求。”这位负责人提醒，消费者切勿听信蛊惑，把医保药品拿去卖钱；相关从业人员也要警醒，切勿倒卖假药、劣药、回流药。