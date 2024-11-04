直播电商拉动线上消费新增长

国家统计局最新数据显示，今年前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长7.9%，增速快于社会消费品零售总额4.6个百分点，占社会消费品零售总额的比重为25.7%，比1月份至8月份提高0.1个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。

商务部中国国际电子商务中心国际合作与培训部负责人李伟表示，直播电商不仅为消费者带来了更加丰富多元的选择，也为商家开辟了新的销售渠道、带来了新的增长机会，促进了市场繁荣与发展。

大批新商家通过直播间创业、转型，开辟增长新路径。比如，“90后”模特转行花艺师，在抖音电商创业开店，累计售出超2亿枝鲜花；坚守苏扇制作技艺并融合创新元素的盛风堂在电商平台转型，线上销售占总销售额的90%。数据显示，过去一年，抖音电商商品交易总额同比增长46%，货架场景商品交易总额同比增幅达86%，直播带动商家销量同比增长57%。

商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所副研究员洪勇分析，直播电商增强了产品展示优势，帮助商家拓展市场，实现全年订单增长。直播间和短视频让商家触达更多消费者，打破了传统线下门店和周期性市场的限制，极大扩展了市场范围。商家不仅可以通过直播直接向全国各地甚至全球消费者展示和销售产品，也不再局限于节假日或特定的销售高峰期，能够全年通过直播销售。

中国社会科学院工业经济研究所产业融合研究室主任江飞涛认为，直播电商为商家拓展个性化产品市场提供了机遇。在商家销售个性化产品时，直播电商能更高效帮助商家精准识别和发现潜在顾客群体，并更精准推送广告、更生动介绍产品。在商家进行市场定位、开发设计产品时，直播电商能帮助商家更充分细致地了解顾客需求，更有针对性地设计开发产品，充分挖掘和激发消费者的潜在个性化需求及增量需求。

江飞涛分析，直播及短视频电商的出现，大大降低了商家市场调查、宣传与传播品牌、推介产品等方面的成本，为企业创造和培育新品牌提供了低成本且更有效的方式；消费者越来越注重产品品质、设计、个性及文化属性，还有消费中的社交与情感需求，这为品牌商家提供了广阔的市场空间。

抖音集团政务合作副总经理贾临远介绍，依托直播和短视频等新业态，商家在抖音电商不断发展，用户美好生活需求不断被满足。通过电商平台，山野好货在它生长的田间地头被看见，国货、老字号焕发新生，名家好书则通过一场场直播走进更多读者的生活。

洪勇建议，鼓励更多类型的创新，可以通过知识分享、专业内容创作等形式吸引更广泛的用户群体，从而增加用户黏性和活跃度。增强用户在直播中的互动体验，特别是通过数字技术优化购物流程。