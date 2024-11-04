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人民优选来了

这些微波炉加热冷知识，你了解吗？

陈子源

2024年11月04日08:54 来源：人民网

微波炉是厨房“得力助手”，加热食物速度快，效率还高。它对食物营养有影响吗？有辐射吗？哪些物品不能进微波炉？怎么用更安全？

人民优选来了——

本期指导专家：贵州民族大学物理与机电工程学院教授、副院长王声权。

(责编：孙红丽、高雷)




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