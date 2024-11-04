线上医保购药仍需扩容提速

“以前买药靠双腿，如今买药靠WiFi”，随着互联网医疗的蓬勃发展，足不出户、网上下单、线下配送的购药模式，给患者带来不少便利。近期，多地开通线上购药医保支付服务，除了北京、上海、广州、深圳之外，云南、青海、四川等多个中西部省份也纷纷加入。

线上购药、医保支付，实现了网络购药平台与医保结算系统的对接，进一步减轻了群众购药负担。参保人只需开通医保码，就能在带有“医保个账”标识的药店在线下单，使用医保个人账户支付。这是顺民意、惠民生的暖心之举，更为实体药店扩大市场份额、实现数字化转型提供了机遇。此外，线上平台数字化程度较高，交易数据全过程留痕，交易行为可追溯，提高了医保基金监管效率，避免非法套利等违法事件的发生，可谓一举多得。但从当前实践情况看，线上医保购药还存在接入药店数量少、药品种类不够丰富等问题，还需扩容提速。

药品作为特殊商品，对配送时效具有一定要求。“即时性”离不开订单与药品的就近匹配。目前，线上医保支付系统接入的药店数量有限，部分订单配送时间较长，无法满足患者“即买即得”的用药需求。需进一步提升医保线上支付的药店覆盖率，不论是实体药店自建的线上平台，或是用户多、流量大的O2O平台，各地医保部门都可与其广泛开展合作，让居民购药体验更加便捷、高效。

当前，医保线上可购买的药品以治疗常见病的基础药物为主，药品类型有待丰富。政策制定部门可综合评估、精细化施策，统筹考虑用药安全性和患者方便度，完善处方审核流程，循序渐进开通处方药的医保线上支付，满足患者用药的多样化需求。

医保线上购药为百姓带来便利的同时，对监管提出了更高要求。既要保证药品质量安全、用药安全，更要保证医保线上支付的流程安全，这不仅需要相关部门加强联动、形成执法合力，还要求药品销售网络平台积极落实管理责任、引导行业自律，在风险可控的前提下，共同推动医保线上购药惠及更多患者。