邮寄黄金类骗局多发高发 小心掉入“黄金坑”

金价持续上涨，让不少人动起了投资黄金的念头，随之而来的是，多地近日出现了多种多样的涉黄金新型诈骗。诈骗分子是如何挖的金陷阱？

黑龙江安达：邮寄黄金 只为完成刷单诈骗“任务”

前不久，家住黑龙江安达市的王女士收到了一份快递，里面是一张月饼券，上面写着“0元领三重中秋好礼”，王女士按照要求刮开领取编码，扫描二维码联系客服领取。

被害人 王女士：第一个是洗衣液，他说给我送到家去，他也没有问我家的地址，我以为就是骗人的，等我回家以后，我看确实是在家门口了。

王女士按照客服人员的要求，将收到的洗衣液拍照发给客服人员，随即收到了返还的几块钱。随后，王女士按对方要求，陆续完成了好几次不同任务，都获得了小额返利。到这里，这场骗局还是传统的刷单诈骗，当得知王女士的银行卡达到了转账的限制额度被银行限制交易时，诈骗分子的新手段登场了。

被害人 王女士：就说你去买黄金任务，你就选择按照这个金额，你就买这个数额就行，不用看什么款式什么的。

诈骗分子让王女士购买指定金额的黄金，邮寄到指定地点，验收合格后，会连同之前的本金一同返还，还有数万元的利润。而王女士在金店购买黄金时不看款式的反常举动引起了金店工作人员的警觉并报警，经过民警沟通、劝导，王女士幡然醒悟。

湖北武汉：中招“公检法诈骗” 网银给别人买黄金

类似情况也发生在湖北武汉。一对80多岁的夫妇中了诈骗分子冒充公检法的诈骗套路。取得老人信任后，诈骗分子让老人下载了一款可以远程操控手机的软件，用老人的手机银行分四次购买了1600克的黄金。警方介入时，第一笔购买的400克黄金已经通过邮寄的方式到了广西，处于派送未成功的状态。

武汉市公安局黄陂区分局反诈中心民警 陈鹏：我们和市局反诈中心，还有银行、第三方的黄金公司进行了会商、紧急的讨论，就是赶紧把老夫妻两笔邮寄出的黄金的地址，改为我们派出所的地址。

目前，武汉警方已对该诈骗案件立案调查，并针对性开展对同类案件的预防和拦截。

上海：相信“投资专家” 送出黄金充“账户”

在上海，被害人李先生在网上看到了投资赚钱的广告，对方冒充投资专家，诱导其至到黄金店购买黄金送到指定地址，声称收到黄金后会充值到投资账户中，并手把手教学如何操作赚钱。9月28日晚上7点多，上海市松江公安分局反诈专班识别到被害人李先生这起案件的预警线索，紧急派民警寻找李先生进行阻拦。

李先生告知民警，自己买的金项链正通过网约车送到诈骗分子指定的地点。民警立即联系了网约车驾驶员，得知其已到达指定地点，等待接货人员后，立即表明身份并开展法律告知，同步联系网约车公司，要求驾驶员将黄金交给公安机关。

“线上诈骗 线下投送”警惕诈骗新手法

记者从国家反诈中心获悉，近期，邮寄黄金类骗局多发高发，成为当前电信网络诈骗犯罪团伙获取资金的主要手段和形式。

国家反诈中心民警 刘明竹：诈骗分子就是在旧有诈骗手法的基础上，把线上转账这个环节转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点来骗取钱财。此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。

国家反诈中心提醒广大群众，不要轻信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，如遇到要求使用快递、网约车进行现金、黄金等寄送的，要立即拒绝并向警方举报。

国家反诈中心民警 刘明竹：提醒广大快递员和网约车司机，在接单过程中要严格落实开箱验货等工作规程，如果遇到投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况的要立即举报，切勿成为诈骗分子的“帮凶”。