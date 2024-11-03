消费帮扶助力“甘味”走出去

本报兰州11月2日电（记者尚杰、王冰雅）由国务院国资委发起，中国建筑、国投集团、华润集团、甘肃省政府国资委联合主办的“央地携手·富民兴陇”2024央企消费帮扶聚力行动1日在甘肃兰州开幕。

自去年5月启动以来，央企消费帮扶聚力行动已累计举办活动12场，采购帮销额超过25亿元，成为国资央企消费帮扶的重点品牌活动，让一大批“藏在深闺人未识”的农产品从田间地头走向千家万户，带动了农户增收致富。

这是甘肃首次举办这一活动。活动采取“现场展销+线上销售”方式。线下活动为期3天，共设190个展位，现场展销央企定点帮扶地的农产品和甘肃特色农产品；线上销售11月1日到10日进行，通过“甘味·国企”直采平台、央企消费帮扶小程序等多个平台开展网上展销和直播带货活动。

开幕式上，华润万家与甘肃甘味产业发展有限公司、中储粮集团与甘肃农垦集团分别签订战略框架协议；36家央企和甘肃省省属企业、市州农业龙头企业及农民合作社等百余家单位举行了集中签约仪式，签订“甘味”农产品采购意向协议。

记者在展销会现场看到，静宁苹果、兰州百合、陇南橄榄油、永登苦水玫瑰等200多种“甘味”特色农产品颇受客商青睐。甘肃农垦集团旗下的莫高葡萄酒、庄园牧场酸奶、亚盛好食邦、普安康御米油、黄羊河玉米、条山农场果脯等30款特色产品集中亮相，成为一大亮点。

据介绍，在社会各界的帮扶下，甘肃在特色农产品品牌培育上迈出坚实步伐。“甘味”品牌连续三年稳居中国区域农业形象品牌影响力榜首，“厚道甘肃、地道甘味”的品牌形象深入人心。今年以来，甘肃大力实施“甘味出陇”“甘味出海”行动，进一步提升了“甘味”农产品在全国市场中的竞争力和影响力，预计今年甘味农产品销售将达350亿元，带动更多农户增收致富。