打造货车司机的“温暖港湾”

浙江省宁波市北仑区是世界大港——宁波舟山港核心港区所在地，600平方千米的土地上汇集了500余家堆场仓储、2400余家车队和3万余辆集装箱卡车，每日进出货运车辆超26万车次。集装箱卡车停车难、道路行车难、行业监管难、集装箱卡车配套服务少的问题在这里集中体现。

如何解决这些难题？2024年，“脉动港城——车轮上的文明行动”开始实施，从氛围营造、空间打造、管理推进、队伍建设等方面，强化货运行业精神文明建设，营造安全、有序、文明的交通环境。

“以前到了停车场，得先排半天队，终于轮到自己又可能因为停满进不去了。现在有了这个系统，方便多了。”老冯从事货运行业20多年，主要在省内跑运输。这几个月，每次从外地运送货物到北仑，他都会早早打开手机里“智序港城服务平台”上的“集易停”系统，查询园区内的车位情况，并通过线上预约，进入园区停车。

从排长队都不一定能进场，到提前预约便可顺利进入，这样的变化始于今年6月26日。彼时，由北仑区工业投资集团有限公司与浙江易港通电子商务有限公司共同设立的宁波智序港城运营有限公司揭牌——“智序港城服务平台”正式上线。

“从宏观来看，服务平台上线疏通了堵点，打造了港城共融生态圈。就微观而言，每一个个体都因为服务集成，有了很强的获得感。”宁波智序港城运营有限公司相关负责人说。

货车司机为生计四处奔忙，北仑给予他们家的温暖。

吃一碗热气腾腾的饺子，用洗衣机清洗攒了一路的衣服，躺在舒适的按摩椅上解解乏，与伙伴打一场乒乓球……在货车司机集聚的区域，北仑已累计建起司机之家、甬爱E家、户外劳动者驿站122个，为近3万名司机打造集生活、政务等服务为一体的“15分钟文明实践圈”。

为减少货车司机的后顾之忧，北仑成立了浙江省首个关爱货车司机的“集爱”慈善公益基金，北仑区政府、宁波市物流协会及宁波永祥铸造等20多家企业、300多名市民共同助力，启动资金达200万元。

“我们有义务维护一个和谐、温馨、温暖的生活环境。”北仑区“美丽货车司机”张斌向全区货车司机发出倡议，呼吁大家共同参与到美好家园建设中来。

30岁的曹隆隆从事货运行业7年，9.6米长的车厢两侧贴满了寻亲海报。如今，陆续有50余名货车司机加入“寻亲车队”，把团圆的希望带到远方。朱瑞申是浙江省“美丽货车司机”，他担任队长的“红蚂蚁”志愿服务队已累计吸纳近400名成员。这支以货车司机为主的服务队参与工业园区秩序维护、驿站值班等各项自治服务，是当地基层治理中一股坚实的新力量。（本报记者 曾 毅 本报通讯员 陈 烨）