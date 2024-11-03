小药片连着大民生（在现场）

10月27日下午，北京全国人大会议中心，2024年国家医保药品目录谈判现场，前来采访报道的记者进入了第四谈判组所在的会议室，这个组谈判的药品中有一种罕见病用药。

“罕见病用药是患者急需的，我们研发这个药品，希望通过谈判进入医保目录，提高药品的可及性，减轻患者家庭负担。”企业谈判代表对药品通过谈判进入医保目录的期待讲得很明白。

“患者群体小，但小药片肩负大责任，小药片也连着大民生。我们用集采腾出医保基金空间给创新药、急需药，医保方、企业和患者都期待质优价宜的药品进入医保目录，我们希望企业能平衡各方利益，给出合理价格。”在谈判组组长利落地引导下，经过坦诚沟通，企业谈判顺利完成。

像这样“丝滑”的谈判，在3天半时间里的众多谈判场次中，并不是多数。按规定半小时一场的谈判，延时至一个小时甚至近两小时的不在少数，体现了谈判双方为达成一致付出的决心和耐心。

在谈判药品种类中，肿瘤、慢病、罕见病用药依旧占比较大。一批本土研发的肿瘤治疗一类新药，疗效显著，原本售价高昂，企业对自己的创新药报价心里没底，需要找到医保基金与企业同频共振的价格点位，医保方的合理引导对谈判取得成功尤为重要。

医保方给出这样的引导——“前方目标已经比较清晰了，但‘雾’还是很重的，需要你们拿出诚意驱散它！”“‘信封价’的‘最后一公里’也是药品能惠及群众的‘最后一公里’，怎么突破这‘最后一公里’，要看你们的报价。”

企业方做出这样的行动——一名公司董事长来参加谈判，紧张与期待溢于言表；一家企业的谈判团队，在医保谈判组组长告知报价进入“信封价”的115%时，企业的三名谈判代表给自己鼓起了掌……

“我们不一味寻求最低价，要体现医保基金价值购买的原则，寻求医保、医药、患者共赢的平衡点。”谈判现场，一次次对话与磋商换得谈判成功，意味着患者能用上更多医保目录里的新药、好药。

6年谈判，新增446个药品，协议期内医保基金累计支出超3400亿元，惠及8亿人次……在这样的成绩单与超13亿参保人期待的目光里，今年的医保药品目录谈判与过去有何异同？

“谈判过程越来越规范、企业对谈判越来越适应，报价越来越务实。”一名谈判组组长告诉记者，今年，又有不少当年上市的药品顺利进入医保谈判，一年一调的机制对医药创新的支持和促进作用明显。

今年的谈判，中药品种场次不少。“中药创新不容易。谈判过程中展现医保方的足够诚意与善意，也有利于传承、发展、创新中医药。”另一名谈判组组长表示。

走出谈判室，企业代表有的欣喜合影，有的略显落寞。无论是哪一种情形，被问及“明年还来吗”，回答都是一样的：“当然来！”

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 04 版）