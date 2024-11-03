新版医保药品目录预计十一月底发布

本报北京11月2日电 （记者孙秀艳）按照既定工作安排，10月27日至30日，在国家医保局组织下，25名来自各个省份医保部门的谈判专家与相关药品企业开展现场谈判和竞价，共涉及127家企业、162种药品，其中医保目录外药品117种，医保目录内谈判续约药品45种。今年现场谈判工作平稳顺利，总体结果与往年基本相当，符合预期。“扩容”后的新版医保药品目录预计于11月底对外发布，明年1月1日起正式实施。

国家医保局医药服务管理司相关负责人表示，医保药品目录调整已进入动态化、常态化、规范化轨道，医保谈判周期越来越稳定、工作效率越来越高、新药准入越来越快。国家医保局成立以来，目录调整周期从以前最长8年缩短至1年，每年参与谈判的品种数从2018年的18种扩大到近两年的100种以上，80%左右的新药能在上市后两年内被纳入医保目录。医保谈判不区分内外资、企业规模和所有制属性，所有符合条件的药品都可以自主进行申报。

国家医保局建立了从目录申报、评审到测算、谈判的一系列规范程序，确保纳入目录的药品符合基本保障需求，价格与临床价值相匹配。同时，对于纳入目录的药品，重点抓好落地执行，提高用药可及性。

“6年来，医保谈判新增药品协议期内销售近5000亿元，医保基金支出超3400亿元。”该负责人表示，如此大规模的资金主要是在原有支出结构中进行优化调整，没有大幅增加群众缴费负担。一是初步建立了谈判药品全周期的价格调整机制，通过简易续约、重新谈判等方式引导协议期品种价格更加公平合理。二是通过集采推动高质量仿制药替代，腾挪出支持创新药品的空间。初步匡算，近年来药品耗材集中带量采购为新药耗新技术的准入以及医疗服务价格调整，创造了近5000亿元的医保基金空间。三是加强支付管理。通过强化监管、支付方式改革等措施，药品费用支出的必要性、规范性、合理性明显增强。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 04 版）