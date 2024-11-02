中消协提醒：遇不明链接，尽量不要点！

近期，中国消费者协会收到不少消费者反映，不明链接跳转导致相关消费问题，包括：付款跳转链接与跳转后付款内容不同。链接点击后强制跳转到广告链接，甚至多次跳转无法回到初始页面。在特殊场景植入无关链接，影响消费者体验。链接对个人信息进行过度索取。

针对这类情况，中消协认为，消费者应当享有自主选择商品或服务的权利，以及正常使用网络的权益。根据《消费者权益保护法》、《广告法》和《个人信息保护法》，平台经营者不应强制弹出与消费者意图不符的链接，影响消费者正常使用网络，或无底线收集和使用消费者个人信息。这些行为不仅侵犯了消费者的自主选择权和网络使用权益，还可能涉嫌滥用个人信息，限制消费者的自由选择和视野。因此，经营者必须遵守相关法律法规，尊重并保护消费者的合法权益。

针对当前消费者权益受到侵害的问题，中消协建议，首先，经营者应重视消费者的合法权益，不应因追求经济利益而滥用大数据进行非法分析，而应自查整改，遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守法律规定，保障消费者的知情权、选择权和隐私权。其次，建议监管部门采取多元化的治理措施，建立科学的管控机制，加强监管力度，并通过红黑榜单模式激励和施压经营者，同时提升科技管理能力，主动捕捉和整治不明链接问题。

此外，中消协提醒消费者，在面对不明链接时要提高警惕，尽量不点击链接，在不小心误触或被强制弹出不明链接后，仔细甄别跳转后的信息内容，不要盲目进行操作，可以直接将软件进行关闭。(赵方园)