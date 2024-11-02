辅助生殖进医保政策落地一年 广西医保基金支出3.17亿元

从广西壮族自治区医疗保障局获悉，广西将辅助生殖技术纳入医保报销政策实施一年来，广西开展治疗性辅助生殖医疗服务项目门诊结算15.77万人次，医保基金支出3.17亿元(人民币，下同)，平均报销比例58.59%，极大减轻参保人员医疗费用负担。

近年来，中国辅助生殖技术快速发展，在支持生育、提升人口数量等方面发挥着积极作用。辅助生殖技术项目托起了更多不孕不育家庭“生育的希望”。

2023年11月1日，广西将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，职工医保、城乡居民医保报销比例分别为70%、50%，不设起付标准，相关项目报销费用计入参保人员年度基金最高支付限额(即纳入住院的年度基金最高支付限额)，参保人员符合治疗条件的相关医疗服务项目可享受2次医保报销，基本覆盖2个辅助生殖治疗周期费用。

有关数据显示，广西有近270万个家庭受到不孕不育的困扰，其中约有27万至55万对夫妇对辅助生殖技术有潜在的需求。2019年至2022年，广西每年开展辅助生殖移植周期数分别为41269个、36296个、44853个、41747个。

广西壮族自治区医疗保障局有关负责人称，将治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保报销，辅助生殖技术实现医保报销“零的突破”，让民众的获得感不断增强，社会反响良好。未来，随着育龄人群不断变化与发展，民众对于辅助生殖技术有一定的“长期”需求，因此，治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围是一项长期、可持续的生育支持政策，将持续发挥积极作用促进生育率提高。

过去，广西辅助生殖类医疗服务项目由医疗机构自主定价，存在项目杂乱、价格纷繁不一、定价过高等问题，医院也容易产生过度检查、串换项目等不规范诊疗行为，而且辅助生殖属于全自费项目，不少家庭因其价格昂贵望而却步。

广西壮族自治区医疗保障局经过充分调研、反复论证测算、多方听取意见，于2023年8月31日印发《自治区医保局关于辅助生殖类医疗服务项目价格有关问题的通知》，率先对现行辅助生殖类医疗服务价格项目进行重新规范整合并制定了价格，共规范整合12个主项目及3个子项目，废止原24个涉及辅助生殖的专科项目。规范后的辅助生殖项目及其价格一目了然，让民众对治疗费用有了预期，接受治疗的时候心里更踏实。

为加快完善生育支持政策体系，推动人口高质量发展，共同营造生育友好型社会氛围，广西医保部门多措并举完善和落实积极的生育支持措施。这些措施包括统一全区生育保险政策、将分娩镇痛技术纳入医保报销、实施“即申即享”措施优化生育保险经办服务、落实新生儿落地即参保等。(记者 黄艳梅)