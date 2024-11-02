有病就吃，没病就停。说起吃药，不少人都停留在这样的认识上。其实，吃药很有讲究，不同的药有不同的“吃”和“停”的方法。

吃药，注意首次剂量

任何药物都要达到一定的血药浓度才能发挥药效。临床使用过程中多次给药后，稳态时的血药浓度一般为有效的治疗浓度。对于半衰期较长的药物，从第一剂给药到达稳态血药浓度所需要的时间较长。因此，为了让血药浓度迅速达到稳态浓度，使得药物迅速产生效应发挥治疗作用，有时会采用首剂加倍的方法，即第一次服药时，用药量加倍，后续剂量按照常规剂量使用。首剂加倍是基于每种药物的代谢动力学过程，经过大量科学研究探索，结合药效学及药物安全性等诸多因素制定出的给药方案。需要特别注意的是，并不是所有的药物都可以首剂加倍，这与药物治疗的安全剂量范围有关。

常见的需要首剂加倍的药物为抗微生物药物，首剂加倍就是为了和微生物的生长速度赛跑来争夺时间，例如口服药物米诺环素、多西环素、伏立康唑、氟康唑、阿奇霉素等。有些药物在服用时，首剂是否加倍还与治疗的疾病类型、患者的病情相关，不可擅自加大剂量。比如阿司匹林、氯吡格雷在一些特殊的心血管急性事件时会增加几倍的剂量给药，以迅速达到抗血小板的作用，但长期使用时会采取维持剂量，用于心脑血管疾病的二级预防。

有些药物在首次服用时，即使给予常规用量，在某些患者中仍可能出现明显的不适感。“首剂现象”即是指在初次服用某种药物时，由于机体对药物作用尚未适应而引起不可耐受的强烈反应。临床中，“首剂现象”常见于服用降压药物的患者，特别是老年高血压患者，这主要与老年人群脑血管自主调节功能障碍有关。比如，首次服用α受体阻滞剂（如盐酸哌唑嗪片）30~90分钟后，可能出现眩晕、头痛、心悸、出汗、视物模糊、恶心、胸痛、嗜睡、体位性低血压等不适症状。此时如果剂量再加倍，会大大增加不良反应的发生风险。因此，服用此类药物，最好在睡前躺在床上后服用，从小剂量开始，根据疗效逐渐增加到常规剂量。此外，β受体阻滞剂（如盐酸普萘洛尔片）也可引起“首剂现象”，表现为血压下降、心率过慢等，建议从小剂量开始，逐渐增加剂量。一旦出现“首剂现象”，应立即平卧休息，严重者及时就医。

患者在服药前，一定要仔细阅读药品说明书上有关的用法用量和注意事项，谨遵医嘱要求，切不可自行首剂加倍或减低剂量。

停药，也分快和慢

通常情况下，疾病好转后会停止服用治疗药物，但停药方法也有讲究。

大多数药物都可即吃即停，例如对乙酰氨基酚（扑热息痛）和布洛芬等退烧药，一般是在体温38.5℃以上时服用，体温正常后即可停药，无需继续服药巩固治疗。这些药物对肝脏或肾脏有一定的损害，久用可能会产生较大的毒副作用。

有些疾病需要长期治疗，但部分药物在长期反复使用后，机体会产生适应性反应，在疾病治愈或者稳定后达到停药指征时骤然停药，易导致机体调节功能紊乱，使病情反弹，严重时可危及生命——我们称这种情况为“撤药综合征”或者“停药反应”。例如，抗癫痫药、抗焦虑抑郁药、安眠药等，骤然停药往往会导致病情加重；β受体阻滞剂类（如盐酸普萘洛尔片）、含甲基多巴或可乐定的降压药若突然停用，患者的血压会在短期内大幅度升高，甚至出现急性血管疾病事件。为有效预防撤药综合征的出现，可采取逐步减量法，缓慢撤停药物。另外，一些药物若突然中断服用，可能造成严重后果。例如，糖尿病患者在使用胰岛素或口服降糖药治疗见效后，突然中断用药，可使血糖骤然上升，甚至出现酮症酸中毒等严重后果；左旋多巴类制剂等抗帕金森药物若突然停用，可能出现严重的撤药综合征，表现为厌食、恶心、呕吐、肌肉疼痛、持续高热；长期服用治疗甲亢的药物，突然停药有可能出现心慌、心悸，严重时可导致甲状腺危象的发生；长期服用治疗甲减的药物，若突然停药，身体里甲状腺激素不足，就会导致疲劳感加重、抑郁、怕冷以及反应迟钝的情况，严重者会昏迷。

因此，治疗过程中，整个减药和停药过程必须在医生的指导下完成，尤其是糖皮质激素类药物在各种类型的疾病中有不同用法，减药的速度和频率不尽相同，不可擅自凭感觉决定。患者在就诊时一定要问清楚药物的用法用量、使用疗程和如何减停。慢性病患者，特别是在节假日或长途旅行前，应按照医嘱疗程提前备足药品，以免断药对病情造成不良影响。（作者 屈静晗 左玮）