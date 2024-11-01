啄木鸟家庭维修平台实行“维修工程师黑名单公示制度”

为进一步增强经营主体诚信经营意识，规范家电维修市场，营造安全放心的消费环境，近日，啄木鸟家庭维修平台实行了“维修工程师黑名单公示制度”，被列入黑名单的维修人员将永久清退出平台合作体系。据悉，行业失信黑名单是啄木鸟家庭维修平台坚持数年的质量监管内容之一，自今年7月以来，平台开始通过公开渠道曝光工程师不规范行为，公示失信黑名单有助于震慑不良工程师，提醒消费者避雷不良服务人员。

啄木鸟家庭维修相关负责人表示，平台对工程师上门服务的标准及规范有着严格的监管机制，对于损害用户和平台利益的行为，例如越过平台私自成交、假借平台转卖订单到个人或第三方导致售后得不到保障，多次违反服务质量规则、虚报故障、小病大修、乱收费、恶意破坏用户设备等，一经判定违规，平台会就违规情形采取相应的追责机制，如扣除质保金/违约金、停单学习等，直至解除合作、列入黑名单。自推行该措施以来，啄木鸟家庭维修平台已与637名违背平台价值观、损害消费者利益的工程师解除了合作关系。

啄木鸟家庭维修最新一期工程师黑名单。（受访者供图）

同时，为充分保障工程师的合法权益，啄木鸟家庭维修给予双方48小时的举证申诉期。若服务完结后用户对工程师服务不满意发起投诉，平台会双方取证以研判责任主体。若消费者投诉内容与工程师说法不一致，被诉工程师需要在48小时内提供证据供平台方核实。超时未举证或举证不足的，平台会根据订单详情和系统记录做出判罚，以保障消费者权益。

另据了解，啄木鸟家庭维修正在尝试推进行业人员信用评价系统建立，搭建维修服务交易过程中全流程留痕管理模式，以期改善用户对维修工程师之间的信任困境，打造放心消费场景，让用户放心维修、舒心消费。