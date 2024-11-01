合理膳食促健康 维爱公益行动再次走进甘肃礼县

10月24日上午，甘肃省陇南市礼县洮坪镇中心小学的操场上欢笑声此起彼伏，让这所位于大山深处的学校成为欢乐的海洋。

当天，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会发起，维他奶有限公司（以下简称维他奶公司）公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动再次来到这里，向当地乡村学校的孩子们捐赠营养豆奶，并开展校园营养健康科普教育，送去健康科普手册、环保乒乓球拍及笔记本等爱心物资。

儿童青少年健康成长事关国家和民族的未来，开展体育活动，是增进儿童青少年身心健康的重要途径。现场，北京康盟慈善基金会及维他奶公司员工志愿者和同学们开展体育互动，完成挑战即可赢取趣味食物营养贴纸，以寓教于乐的形式科普均衡饮食知识，深受大家喜爱。

中国疾病预防控制中心营养与健康所助理研究员王宏亮在游戏中为同学们科普均衡饮食知识。（受访者供图）

“合理营养膳食是保证健康的基础，对处于成长发育关键阶段的中小学生而言更加重要。”在甘肃省陇南市礼县洮坪镇中心小学副校长张小东看来，维爱公益行动不仅给学生们提供了维他奶营养豆奶，带来了物质方面的关爱，还帮助他们逐渐养成了科学饮食习惯和健康生活方式。张小东期待维爱公益行动持续开展下去，进一步走深走实，扩大帮扶范围。

“我们地处偏远山区，许多家庭并不了解营养均衡的重要性。通过维爱公益行动，孩子们能够得到美味的营养补充，教师、家长也能借此机会学习专家带来的‘三好’（饮食好、运动好、睡眠好）促健康知识，提高健康素养。”“此次公益行动不仅为孩子们提供了维他奶豆奶作为营养加餐，还激发了他们对未来生活的憧憬和向往。”甘肃省陇南市礼县洮坪镇中心小学教职工纷纷表示感谢。

为帮助同学们形成积极健康的生活理念，中国疾病预防控制中心营养与健康所助理研究员王宏亮带来《青少年“三好”促健康》互动小课堂，讲解饮食、运动、睡眠相关知识，鼓励、引导他们养成良好生活习惯，运动学习两不误，做到劳逸结合。“小朋友食物选择应多样化，注意荤素搭配、粗细搭配和色彩搭配”。

维他奶员工志愿者带领同学们开展纸包盒手工改造。（受访者供图）

现场，维他奶员工志愿者还开展了“植物营养及环保小课堂”互动教学，利用趣味动画视频，生动地向孩子们讲解了植物营养的基本知识，并展示了维他奶纸包盒的回收再利用过程。课堂上，同学们不仅学习了实用的科学营养和环保回收小知识，有机会通过答题赢得回收纸包盒再生而成的笔记本等小奖品，还在维他奶志愿者的指导下，用回收纸包盒制作了飞机模型，亲手体验什么是“变废为宝”。这一活动与维他奶一贯坚持的可持续发展理念高度契合。“孩子们都非常可爱，能有机会来到现场，为促进学生们的合理膳食和健康成长贡献自己的力量，我感到很荣幸，这也是一次非常宝贵的经历，让我自己也受益匪浅。”一名参与教学的维他奶员工志愿者说。

维他奶员工志愿者走访学生家庭。（受访者供图）

随后，由北京康盟慈善基金会志愿者、维他奶员工志愿者组成的“爱心小分队”带着营养豆奶、坚果、护眼灯等“健康大礼包”，走访了部分学生家庭，送去温暖关怀的同时，引导家长关注孩子们的健康饮食习惯。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，持续走进全国多地的乡村学校，截至目前已为乡村学生捐赠超过400万包营养豆奶，并送去健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资，直接惠及约7000名儿童青少年。在捐赠营养物资的同时，维爱公益行动也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动和体育互动，普及植物营养、合理膳食以及健康生活方式等科普内容，为促进乡村学生身心健康全面发展奠定基础，帮助他们形成科学的饮食行为和健康生活方式。