美团外卖推出食安三大举措：抵制违规经营，支持高卫生标准商家发展

10月31日，美团外卖对外发布食安三大举措，包括建立违规商家公示机制，推广平台巡检、三方抽检，打造智慧食安管理体系等系列措施。这也是继两周前调整流量倾斜政策、鼓励餐饮良性竞争之后，美团外卖根据“繁盛计划”整体规划，与餐饮商家一同深耕、助力餐饮生态繁荣的又一动作。

据了解，“繁盛计划”是美团于2022年面向餐饮商户推出的一项生态共建计划，之后每一年，“繁盛计划”都根据商家提出的需求进行升级调整，从早期助企纾困、与中小微餐饮商家共渡难关，到帮助商家深耕前行、助力餐饮行业高质量发展，不断以新举措服务餐饮行业伙伴共同成长。

此前，美团外卖通过调研发现，餐饮商家重视在食品安全管理环节的投入，但也有部分商家缺乏食品安全意识和规范指引，导致违规经营时有发生。为此，美团外卖推出食安三大举措，具体包括：

第一，开展食安治理专项，自查自纠公示违规下线商家。建立违规商家公示机制，对存在证照或资质问题、食安违规等不合规经营商家进行下线处理，并定期在美团外卖App规则中心违规公示页面进行公开披露。开展商家证照失效、资质未更新的全面排查行动，提高平台商家资质的在线监测频次，并对不符合要求的商家督促整改或进行治理。今年8月底以来，美团外卖已累计完成百万级店次商家的资质检核。

第二，推广平台巡检、三方抽检，共筑食品安全防线。建立平台食品安全专项服务团队，通过实地巡检，对不符合食品安全标准的商家提出整改意见，今年8月以来，美团外卖已累计在39个城市完成12万店次业务人员巡检，督促并帮助近10万店次商家完成门头一致性、地址交叉校验、卫生改善等问题。此外，引入第三方监测机构，针对高销量、高客诉商家，定期开展外卖餐品的安全抽检。今年8月以来，美团外卖覆盖17个城市完成1383批次餐品抽检，帮助商家建立日常食品安全风险监测。

第三，数字化赋能食安管理，打造智慧食安管理体系。建设食品安全智控系统，采用AI与大数据技术，自动研判商家食品安全风险并实施分级管理，前置识别、拦截违规商品，精准定位问题并采取治理整改动作。同时在系统内置资质临期多节点的强预警功能，多方位确保商家经营资质合规，不断提升商家食品安全数字化管理水平。

美团外卖表示，在抵制食安违规经营的同时，将更加支持高卫生标准商家发展，未来会倾听商家与消费者的声音，持续迭代食品安全相关产品和举措，联动产业上下游，推动更多食安基础建设落地，让重视食品安全的优质商家获得更好发展，实现产业升级换代。