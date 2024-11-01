世界头皮健康日：如何拯救“油头” 专家支招

11月1日是“世界头皮健康日”。昨天洗的头，怎么今天就油了？头发出油本身是正常的生理现象，一定量的油脂会对皮肤起到保护作用，让毛发油亮顺滑、头皮滋润。但如果油脂分泌过多不仅会影响外观，还有可能影响头皮、甚至头发的健康。如何改善头皮出油情况？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院皮肤科主任医师苏红。