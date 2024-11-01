老年听力健康核心信息发布

本报北京电 （申奇）国家卫健委近日发布《老年听力健康核心信息》，旨在推动实施老年听力健康促进行动，预防和减缓老年听力损失的发生，切实增强老年人的健康获得感。

《老年听力健康核心信息》指出，听力健康是保障身体健康、生活质量和社会参与的重要基础。维护老年听力健康，能预防和减缓老年听力损失的发生，降低老年痴呆、焦虑抑郁和跌倒等风险。

该核心信息主要包括10个具体提示：远离噪声环境，科学使用耳机，注意耳部卫生，合理使用药物，定期检测听力，及时看病就医，尽早助听干预，改善交流方式，营造适听环境，关爱听障老人。

核心信息提醒，避免近距离或长时间处于噪声环境；突然出现听力下降、耳鸣、耳痛、耳闷等症状应立即就诊；经常出现说话打岔、需要别人重复所说的话、调高电视或手机音量等情况时，应及时就医；对于存在听力损失并影响日常交流的老年人，应尽早进行规范的助听器验配或人工耳蜗植入等干预，辅以听力康复训练并定期跟踪复查。

核心信息建议，尽量在安静明亮的环境中与听力损失的老年人交流，注意放慢语速、简化语言，不遮挡面部，可辅助使用手势等肢体语言；创造听力损失老年人无障碍家庭环境，如安装可视门铃、震动报警器等，以提升老年人的生活质量和安全感；家人和照护者要帮助老年人丰富日常生活，增加对话交流，鼓励社交参与，缓解老年人孤独感。