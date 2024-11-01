非新生儿破伤风诊疗有了新规范

本报北京电 （申奇）为进一步规范非新生儿破伤风诊疗行为，近日，国家卫健委印发《非新生儿破伤风诊疗规范（2024年版）》。

非新生儿破伤风，一般发生在年龄超过28天的人群身上，因破伤风梭状芽孢杆菌通过皮肤或黏膜破口侵入人体，在厌氧环境中繁殖并产生外毒素，引起的以全身骨骼肌持续强直性收缩和阵发性痉挛为特征的急性、特异性、中毒性疾病，是一种极为严重的潜在致命性疾病。

规范指出，非新生儿破伤风的潜伏期多数为3至21天，可短至1天内，罕见病例潜伏期可在半年以上。感染部位越接近中枢神经系统（如头或颈部），潜伏期相对越短；越远离中枢神经系统（如手或足），潜伏期相对越长。非新生儿破伤风的临床表现分为三种类型：全身型破伤风、局部型破伤风和头部型破伤风。

破伤风是潜在严重疾病，每例疑似或确诊患者均须严密观察，建议严重程度为中型及以上的破伤风患者，在有气管切开或气管插管能力的重症监护病房（ICU）进行治疗。

外伤后破伤风是非新生儿破伤风的主要类型。外伤后规范地预防破伤风是避免发病的有效手段，包括外伤伤口处置、破伤风风险分级、判断患者的免疫功能状态和使用破伤风免疫制剂。

此前，为规范非新生儿破伤风诊疗行为，国家卫健委印发《非新生儿破伤风诊疗规范（2019年版）》，对各地非新生儿破伤风诊疗质量和水平提升发挥了积极作用。