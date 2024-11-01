我国将新增“免陪照护服务”项目

本报北京电 （记者王美华）近日，国家医保局出台护理类立项指南（试行）和优化调整护理价格政策通知，统一指导各省规范护理价格项目，逐步优化价格水平，同时新设“免陪照护服务”价格项目，满足群众多样化的护理服务需求，引导医疗机构提供专业性、技术性护理服务获得增量收入。

为积极适应老龄化社会发展，缓解“421”家庭“一人住院，全家奔波”的后顾之忧，天津、浙江、福建等地近年陆续开展免陪护护理或无陪护病房试点，即由医疗机构的专业医疗护理员，为住院患者提供24小时不间断的生活照护服务，不依赖患者家属亲自陪护，也不需要家属自聘护工。总体上，医疗机构的医疗护理员岗位职责相对固定，专业性更强，既有利于照护患者，也能够减轻患者家属负担。国家医保局吸收地方探索经验，在立项指南中单独设立“免陪照护服务”价格项目，实行政府指导价管理。2024年底前各省对接落实立项指南后，试点地区免陪照护服务收费将有据可依。

国家医保局有关负责人介绍，现阶段“免陪照护服务”仅适用于特级、Ⅰ级护理患者，且暂不纳入医保，患者或患者家属可自主选择由医疗机构提供的“免陪照护服务”，也可选择社会化、市场定价的护工服务。

此外，通过组织专家研究论证，系统梳理原有护理价格项目，国家医保局以临床需要为导向，在广泛听取医疗机构和医护人员意见建议基础上，将各省份目前名称和内涵不一致的护理价格项目统一分类，包括分级护理、专科护理、专项护理三大类，整合为22项价格项目，要求全国护理价格项目年内规范统一。

国家医保局明确，支持符合调价启动条件、医保基金运行平衡的统筹地区逐步调整优化护理服务价格，更好体现护理技术劳务价值，推动调价结果向护士薪酬水平传导，吸引并稳定更多人才从事护理工作，引导医疗机构持续提高护理服务能力和水平，增进人民群众健康福祉。