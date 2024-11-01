数字消费带动新消费热点

当前，数字消费已逐渐成为扩大内需、促进经济高质量发展的新动能。中国互联网络信息中心日前发布的《互联网助力数字消费发展蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）显示，当前我国网络购物用户规模已超过9亿人，数字消费的发展正稳步推动消费市场转型升级。

数字消费增长点不断涌现

平台经济的兴起，在引导消费需求、挖掘消费热点、推动消费升级等方面，日益发挥显著作用，带动了国货“潮品”消费、绿色健康消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。

国货“潮品”消费表现亮眼，成为近年来重要的数字消费增长点。“真丝马面裙、宋锦马甲、盘扣上衣、香云纱衬衫……我网购了许多国潮服装，节假日逛街游玩时穿。”在北京一家互联网公司工作的95后张女士说。

《蓝皮书》显示，近六成网购用户购买过国货“潮品”，其中有66.5%的用户认为国货品质不输国外品牌。商务部流通产业促进中心相关负责人表示，近几年国货提质创新，消费者对国货的认可度和信任度不断提升，加之对本土文化的情感共鸣，消费本土化将成为新趋势。

绿色消费、健康消费、智能消费等新消费模式也成为重要消费增长点：25%的网购用户近半年来购买过绿色节能产品，购买过健康和养生类产品的用户占网购用户的26.1%，购买过智能家居产品的用户占网购用户的25%。

“随着政策红利持续释放，‘智能+’领域创新创造加速，新业态新模式新场景更加丰富，逐步成为潜力巨大的数字消费增长点。”中国互联网络信息中心副主任张晓说。

数字消费场景持续拓展

互联网和数字技术在各个消费场景中深入应用，线上与线下、业态与场景的融合发展日益成为数字消费的重要特征。

“这就是我们合作社的山羊，都是‘喝着山泉水、吃着山野菜’长大的……”一大早，安徽省舒城县志菊农民专业合作社理事长张志菊一边赶羊出圈，一边用手机做起了直播，销售羊肉等农产品。她的手机里不断弹出新订单提醒。

这样的场景，在全国各地比比皆是。《蓝皮书》提到，观看短视频或直播的用户中，71.2%的用户因观看短视频或直播而买过商品，53.7%的用户经常收看直播带货。中国互联网络信息中心分析师陈静说，直播、短视频、内容电商模式正在成为影响数字消费决策的重要因素，形成了兴趣“种草”、下单、分享的网购路径。

即时零售是另一种近年来蓬勃发展的数字消费新模式。数据显示，使用包含闪购、同城配送的即时零售用户，已占网购用户的26.4%。“即时零售消费通过挖掘商超、送药等生活服务领域的消费潜力，满足一刻钟便民生活圈的即时性消费需求，让消费者尽享便利生活。”陈静说。

数字消费群体日益崛起

《蓝皮书》显示，90后、00后是数字消费主力军。00后网络购物使用率达88.5%，在个性化消费、国货消费、智能消费等领域较为活跃。“90后、00后群体热衷网购、乐于尝新，是最主要的，也是未来十年最具成长性的数字消费群体。”张晓表示。

“银发族”也是数字消费的重要增长极。“这个摄像头，将人体影像转化为火柴人形象，能通过步伐状态及时预判老年人是否有中风、跌倒风险。”成都一家技术公司负责人史先生说，产品在网上销量很好，受到许多老年人及其子女的欢迎。

对此，中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，有关部门需要结合互联网消费的实际情况和实际问题，进一步建立健全相关法律法规和标准制度，为新兴互联网消费业态、新型消费群体持续发展提供法治保障。