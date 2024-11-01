家务劳动时间少了，健身、上网时间多了

“时间都去哪了？”时间利用调查可以回答这一问题。10月31日，国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报。该调查通过了解居民在各项活动上的时间投入，提供了观测居民日常生活、评估民生福祉改善、了解经济社会发展的新维度。

中国曾在2008年、2018年开展两次时间利用调查。此次发布的第三次全国时间利用调查结果显示，随着中国经济社会发展，数字化、信息化水平不断提高，居民时间利用分配和生产生活方式发生了较大变化：

一是居民在家务劳动中进一步“解放双手”。随着智能家居在生活中的场景应用不断升级，点外卖、找家政等家庭服务逐渐得到大众认可。调查数据显示，家务劳动活动的参与者每日平均时间为1小时59分钟，比2018年减少28分钟。居民家务劳动活动时间缩短，反映出中国居民生活质量进一步提升。

二是网络购物助力消费潜力释放。调查数据显示，购买商品或服务活动的参与者每日平均时间为43分钟，比2018年减少37分钟；活动参与率为34.1%，比2018年提高13.0个百分点；在购买商品或服务时，使用互联网的居民比例为54.7%，比2018年提高38.1个百分点。

三是全民健身热情高涨。调查结果显示，中国居民运动健身活动参与率为49.6%，比2018年提高18.7个百分点。

四是信息化加速互联网普及。调查结果显示，互联网使用的居民每日平均时间为5小时37分钟，比2018年增加2小时55分钟；互联网使用活动参与率为92.9%，比2018年提高35.9个百分点。互联网使用时长增加和参与率提高，反映出中国居民生产生活与互联网的联系更加紧密。

国家统计局社科文司负责人介绍，第三次全国时间利用调查在调查范围、调查对象、调查内容、调查方式上基于前两次调查进行了优化。

例如，调查范围从全国约1/3地区扩大至31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，使用统一的抽样方法抽选出3.85万户城乡居民家庭、共10.7万人参与调查。调查对象扩展至6周岁及以上常住成员，增加6—14周岁年龄段调查对象，调查对象更加全面广泛。调查还将居民一天的活动划分为6个主要活动领域、13个主要活动大类，活动类别扩展至34个，调查内容更加丰富细化。“总的来看，此次调查可以说是一次全新的调查。”该负责人说。

“第三次全国时间利用调查能够全面、准确反映居民时间利用情况和生产生活变化，将为改善民生福祉、科学制定社会民生政策提供详实、准确的统计信息支撑。”该负责人介绍，国家统计局将通过《中国时间利用调查年鉴》等资料发布更为详细的全国及分地区汇总数据，并组织开展课题研究工作，对中国居民时间利用情况和活动特征等进行深入分析研究。