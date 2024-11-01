解决三项难题 服务农村养老

截至2023年底，江西省老龄化率达到18.76%。相较于城市，农村养老面临一些特有困难：留守老人多，老人居住分散、居家养老观念重，养老服务市场不够成熟……为破解农村养老难题，近年来，江西省聚焦现实需求持续探索，不断织密农村养老服务网。

在哪儿养老？

面向不同需求，提供县乡村三级服务

由于健康状况、行动能力、经济基础等条件不同，老人对养老服务的需求是多层次的。为了满足不同需求，江西构建了县乡村三级农村养老服务体系。

三级农村养老服务体系有什么区别？分别适合什么情况的老人？可以从新余市分宜县居民龚小兰“三次犯难”的故事说起。

龚小兰76岁的母亲黄连英过去在洋江镇辑睦桥村生活。7年前，龚小兰的父亲去世，留下母亲独自在村里居住。龚小兰很是操心母亲：“我担心她一个人生活太孤单，我住在县城，很难每天陪伴她。”

好在，当年辑睦桥村利用村里的闲置小学建成颐养之家。村里70岁以上的老人都能去，有一日三餐，有休闲活动，还有定期健康体检，一个月只需300元。“去颐养之家挺好，村里人在一起也热闹。”龚小兰打算送母亲去。

可还没等想法实现，龚小兰母亲多年的眼疾骤然加重。“颐养之家能住、能吃饭，但没有专业的护理人员。母亲去哪养老好呢？”龚小兰再次犯难了，她想过把母亲接到家中，可是工作日白天她和丈夫都要上班，还是没人照料母亲。

有朋友支招：“镇敬老院现在很不错。”那里的条件怎么样？龚小兰有些担忧。

“我们对房屋进行了装修改造，护理床、电视机、热水器、空调一应俱全，不仅有3名护工，还购买了简单的医疗设备、应急药品，能自理老人和半失能老人都接收。”听完镇敬老院院长钟毅的介绍，又实地考察了几回，龚小兰转变了观念，把母亲送进了镇敬老院养老。住得舒服、有人照顾，黄连英过得挺舒心。

可是，黄连英的眼疾逐渐严重，做完手术后，敬老院又缺乏照料她的相应条件了。龚小兰第三次犯起了难。

四处打听后，每个月只需要1200元的县福利院成了合适的选择——“每天都有专业的医护人员巡诊，县人民医院定点来这开展中医理疗，能为失能、半失能老人提供更加专业的照护服务。离家也更近了，我能经常去看望陪伴母亲。”今年2月，龚小兰将母亲转到县福利院，如今母亲被照料得不错，母女俩都很高兴。

龚小兰和她母亲的经历，是江西县乡村三级农村养老服务体系发挥作用的生动体现。

江西省民政厅养老服务处处长任新华介绍，县级层面，依托县综合福利院建设失能失智照护机构，对农村特困失能、半失能老人实行集中照护；乡镇层面，对敬老院进行改扩建，保障半失能、生活自理特困老人等集中供养需求；村级层面，发展农村互助养老，利用农村闲置校园校舍等资源，打造颐养之家和“一老一小幸福院”。

目前，江西省100个县（市、区）均建成至少1所县级特困失能人员照护中心，1.5万余名失能、部分失能孤寡老人得到集中照护；建成区域性中心敬老院245家；建成农村互助养老服务设施1.4万余个。

谁来服务？

推广互助养老，加强专业队伍力量

在樟树市鹿江街道西堡村乐龄中心，有一件事让人惊讶——住在这里的老人最多时有43人，而出钱聘请的服务人员有多少呢？1个人！

环境整洁、饭菜丰富、老人满意……这样的服务，1个人能完成吗？

“还得靠志愿服务人员，村里很多老干部、老党员、老教师和热心村民都会来帮忙。”西堡村党支部副书记、乐龄中心负责人周玉成解释。

别看现在周玉成说得轻松，其实，2019年村里筹建乐龄中心时，人手问题让他很是头疼。“村里有闲置的小学校舍，不缺场地；上面拨一点，村里筹一点，村民出一点，改建也不愁资金；就是没人来进行养老服务，如果专门聘请工作人员，凑的钱根本不够。”周玉成说。

村干部、村民代表等坐在一起，几番商量也没议出个结果。“我们一起干行不行呢？”有人轻声说了一句，大家都听了进去。“分摊下来事也不多，试试就知道行不行，就当一起养老了。”周玉成说完，大家纷纷附和。

2019年底，西堡村乐龄中心开始运营，只在村里聘请了一个脱贫户专职做饭，其余的事务都靠志愿者：退休老会计陈细国管钱、老村干部程恒凤负责财务监督和日常管理、周玉成处理疑难问题……几人成立了互助管理理事会。成员们真诚服务，老人们看在眼里，平时也帮着做些力所能及的小事，乐龄中心形成了自主管理、互助服务的良好氛围，引得其他区县纷纷前来参观学习。

这就是“党建+农村互助养老服务”模式。农村养老服务内容涉及日常管理、后勤卫生、做饭等，如果都聘请专职人员，资金压力会很大。村里的老干部等有力又有闲，有爱心又肯奉献，请他们发挥所长，为村里的特困老人、留守老人等提供助餐、助医等志愿服务，能够有效解决缺少服务人员的问题。

村里探索互助，乡镇推进改革。江西推进乡镇敬老院人事编制制度改革，因事设岗、按需设岗，合理设置不同类别岗位，增加养老护理员、护士配备。同时优化考核体系，重点考核服务质量、运营效率等，不断提升乡镇敬老院管理服务水平。

为加强养老服务的专业力量，江西开展养老院院长和养老护理员培训，免费开展养老护理员培训近10万人次。

资金从哪儿来？

采取多元投入，统筹使用专项资金

“辣椒炒肉、茄子、紫菜蛋汤……”在分宜县双林镇中村村颐养之家食堂打饭窗口上一瞧，伙食挺不错。

“我今年81岁，在这里吃住，一个月只要250块。”排队取餐的一名老人说。

这样的收费能够维持颐养之家运营吗？

“那肯定不够！”中村村颐养之家负责人黄小清算起了账，“除了每名老人每月自缴200多元，市、县两级财政还会给每人每月补贴100元。此外还有社会捐助，主要来自相关帮扶单位、企业、爱心人士等，颐养之家的米面粮油大部分都是他们捐赠的。”

“农村互助养老是普惠性的，也是实用性的，江西探索建立‘个人缴费一点、村级自筹一点、政府补助一点、社会捐助一点’的农村养老多元化投入机制，就是要让基层承受得起、老人负担得起，让互助养老运营可持续。”任新华表示。

同时，江西各地还鼓励有条件的颐养之家因地制宜种蔬果、养鸡鸭，农村老人通过自助、互助服务，尽可能降低互助养老运营成本。

近年来，江西不断强化公办养老事业兜底线，保基本职责。全省有公办养老机构1251家，其中公建公营1113家，占比89%。“十四五”以来，江西每年统筹使用省级养老专项资金、部省福彩公益金超2亿元重点支持农村养老服务发展。

同时，江西还实施“公建民营”养老运营模式，现有公建民营机构138家。“‘公建’让企业没了前期投资建设压力，吸引他们参与；‘民营’让政府后期不用长期投入，转做监管。”赣州市兴国县民政局局长钟林轶介绍。

为完善“公建民营”模式管理机制，江西明确规定，引进养老运营机构要综合考量从业信誉、服务水平、可持续性等指标，并从专项督查、严明奖惩等方面发力，促使运营机构提高服务质量。

本期统筹：刘静文

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 04 版）