让婚检服务更加便利可及（无影灯）

开展婚检知识多样化宣传、提供免费服务、赠送小礼物、打造舒适环境……近期，各地采取多种措施，为群众提供“一站式”婚检服务。这些举措，有利于增强人们参与免费婚检的积极性和主动性，提升婚检率。

婚前医学检查简称“婚检”，主要排查男女双方是否存在影响生育及后代健康的疾病，比如遗传病、传染病、生殖系统疾病等，进而有针对性地采取预防措施，是预防出生缺陷的重要一环，也是婚姻幸福、家庭美满的基础保障。近年来，随着经济社会的发展，人们的婚检意识逐渐增强，各地积极推进婚前保健和出生缺陷防治工作，不断提高服务能力。

不过，从数据看，目前我国依然有近1/4的新人没有参加婚检。婚检如此重要又免费，为什么还有不少新人没有参加婚检？一方面，反映出婚前保健知识普及率仍然有待进一步提高；另一方面，也说明婚检服务质量还有提升空间。

不参加婚检，从家庭层面看，无法及时发现可能存在的健康问题，或许会影响未来的婚姻生活。如果患有遗传病，还可能生育不健康的子女，给家庭生活蒙上阴影；从国家层面看，存在没有参加婚检的人群，就无法有针对性地及时预防出生缺陷，不利于人口高质量发展。因此，必须双管齐下，把婚检率进一步提上去。

加强婚前保健知识普及是基础性工作。卫生健康、民政等部门，用人单位，社区以及计划生育协会等社会组织都需针对相应群体，聚焦出生缺陷预防、优生优育、后代健康等主题，开展婚前保健知识普及活动，以人们喜闻乐见的科普形式，倡导健康婚育观念和行为，引导树立“每个人是自己健康第一责任人”的理念。农村地区的婚检知识普及力度更需增强。可充分发动农村家庭医生团队的力量，加强对村民婚前保健知识普及。计划生育协会的县、乡、村三级协会可以发挥覆盖范围广、会员数量多、专业性强的优势，开展生殖健康咨询、优生优育指导等服务，让更多农村未婚群众掌握婚前保健知识。

要不断优化服务，让婚检便利可及。各地对婚检采取免费方式，这是利民的好政策。但少数医疗卫生机构认为婚检业务不创收，将其“边缘化”，比如，将婚检业务搬到郊区、报告单没有电子化、周末不提供服务等，这些都给打算参加婚检的人们带来不便。解决这些问题，有助于提高婚检的便捷度和普及度。相关机构还要主动作为，为参加婚检的群众提供更多暖心服务，比如按照结婚需求情况设置婚检服务时间，在一些结婚登记高峰日前后，增加婚检服务窗口和科室等。

婚检是促进生殖健康、预防出生缺陷、提高人口素质行之有效的措施。提高婚检率是一项惠民的系统工程，期待各地、各部门加强合作、持续用力，为人们的婚姻幸福、后代健康保驾护航。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 19 版）