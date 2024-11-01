持续提升托育服务质量（健康焦点）

图①：长沙雨花区托育综合服务中心教师陪伴托大班幼儿做游戏。

谢晓斌摄

图②：长治潞州区公办综合托育中心的孩子在户外活动。

潞州区卫生健康和体育局供图

图③：成都龙泉驿区小豆苗托育中心，健康管理员魏倩（右二）在查看健康档案。

余 茂摄

托育服务对于减轻家庭婴幼儿照护压力、提升生育意愿具有重要意义。我国现有3岁以下婴幼儿人口近3000万，托育需求强烈。

党的二十届三中全会《决定》提出：“加强普惠育幼服务体系建设，支持用人单位办托、社区嵌入式托育、家庭托育点等多种模式发展。”9月26日召开的中共中央政治局会议指出，要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。

目前，全国提供托育服务的机构已近10万家，托位约480万个，托育的硬件设施不断完善，服务质量持续提升，探索出一些新的服务模式。近日，本报记者分赴湖南、四川、山西等地进行了调研采访。

——编 者

湖南长沙——

不断提高社区托育普惠性

本报记者 申智林

早上8点不到，湖南长沙雨花区居民郑思远带着9个月大的孩子出了门，下楼步行不到500米，就到了雨花区托育综合服务中心的门口。此时大厅里已经传出孩子们欢快的笑声。与等在门口的老师做好交接，嘱托完孩子一些细微事项，郑思远放心去上班。

“要没有社区托育，家里的负担着实不轻。”休完产假，郑思远就返回了工作岗位，丈夫常在外地，同样工作繁忙。孩子白天就靠外婆照顾，搭把手的人都没有。几个月下来，老人很累。“这不是办法，但一时又没有别的选择。”郑思远说。

既要忙事业又要顾家庭，谁来照看年幼的孩子？不少家庭有着类似郑思远这样的困扰。

2023年，长沙对2万个家庭进行调研，发现托育服务是年轻群体最为关心的内容之一。受访家庭中，近八成婴幼儿由祖辈参与日间看护，四成以上家庭明确表示需要婴幼儿托育服务，其中1.5岁至3岁年龄段的婴幼儿家庭对托育服务需求最为迫切。

如何满足这些需求？长沙给出的答案是构建以社区托育点、幼儿园托班、企业托育园、家庭托育点为主体，四者协同互补的托育服务体系。补齐社区嵌入式托育服务机构短板，是重中之重。

按照2022年12月出台的《长沙市普惠托育服务机构建设实施方案》，全市设计居住容量为1200户以上的新建住宅小区，必须同步配套托育场所。“从去年至2028年，将陆续有8家托育园在建成后移交到我们手中。”雨花区卫生健康局副局长张丽娜说。

“今年，全市通过新建和改扩建，新增托育服务机构135家，托位总数达4.33万个，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.12个。”长沙市卫生健康委副主任厉卫东告诉记者。

机构建起来，硬件配置和服务得跟上。走进雨花区托育综合服务中心，早期发展感统运动教室、多功能教室、绘本馆、开放式托育亲子屋、发育行为测评室、公益母婴室、保健室等一应俱全。适应6个月至1岁、1岁至2岁、2岁至3岁等不同年龄段婴幼儿身心特点，各个专业功能室均经过针对性设计。

“这个年龄段的孩子喜欢咬食玩具，所以墙架上的所有玩具都有防吞食处理；消毒到位，避免婴幼儿园内交叉感染。”雨花区托育综合服务中心教师吴雨华介绍。

为了引导托育机构规范化设计建设，以省、市各1个托育综合服务中心，全市9个区县市各1个托育综合服务中心，每个区县“N个”示范托育中心为龙头，长沙初步形成了“一区一中心，一街镇一布点，社区全覆盖”的托育服务体系。长沙加大力度提升托育行业人员队伍水平，发挥学前教育资源优势，推动高等院校开设婴幼儿托育服务与管理等相关专业。

“托育中心的保育和教学人员必须经过系统专业的培训，取得保育师、育婴员等职业资格证书，尤其是乳儿班的班主任，我们尽可能安排已育教师担任，她们具有更丰富的婴幼儿照护实践经验。”吴雨华说。

托育服务的普惠性也在提升。长沙在2021年起实施的《长沙市人民政府办公厅关于推进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》中明确，要加大对托育机构建设和运营的补贴力度。托育场所运营方在运营期间可享受税收减免、水电气收费优惠等政策支持，政府购买服务进一步推动运营成本的降低。长沙市还向0—3岁婴幼儿家庭发放入托体验券，有效减轻群众托育负担，并逐步建立健全托育机构费用减免和普惠托育机构运营补贴的长效工作机制。

四川成都——

形成“医育结合”服务新模式

本报记者 游 仪

四川成都龙泉驿区小豆苗托育中心大厅，围绕营养相关性疾病儿童管理方案，龙泉驿区平安社区卫生服务中心儿童保健科医生魏倩正在授课。从营养相关性疾病的种类到如何进行干预，她娓娓道来。10个托育师围坐一旁，听得认真、记得仔细。

“孩子有些消瘦，还挑食，怎么办？”听到一半，就有托育师抛出问题。

“这得结合生长发育曲线图看。可以问问家长孩子最近身体状况，排除生病导致的食欲不振后，我们在日常照护过程中就得记录饮食，给宝宝喂一些高蛋白的食物。”魏倩解释。

一个小时的培训时间里，托育师对婴幼儿科学照护有了更多认识。

除了医生的本职，从2021年起，魏倩多了个新身份：区内小豆苗托育中心的健康管理员。“就在辖区，离得也近，每个季度我都会来一次，给托育机构的工作人员开展婴幼儿健康知识讲座。”魏倩说。

为健全婴幼儿照护服务体系、下沉卫生健康服务管理，2021年，成都市卫生健康委印发了《关于做好托育机构健康管理员配备工作的通知》，要求由属地区（市）县卫生健康行政部门指定县级妇幼保健机构或托育机构所在的镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗机构，选派素质高且熟悉婴幼儿卫生保健知识与技能的医护人员或公卫人员，“一对一”担任托育机构健康管理员。魏倩是其中之一。

“健康管理员不仅对从业人员和家长开展有针对性的卫生健康宣传教育工作，还指导、协助托育机构建立健全健康管理制度，发挥纽带作用，促进‘医育结合’。”成都市妇女儿童中心医院保健部副主任任妍说。

在魏倩指导下，小豆苗托育中心对相关制度做了修改完善。以卫生保健信息收集制度为例，过去，托育中心登记的常用资料仅有幼儿出勤和传染病登记。如今，添加了营养性疾病儿童管理登记、个案管理和意外伤害登记。“针对肥胖儿童我们还有个案管理，每天记录体重，定期与家长沟通，不断调整他们的饮食结构。”托育中心园长罗艳梅说。

机构照护不断规范，家庭照护也得补齐。今年上半年，在平安社区卫生服务中心，魏倩组织了一场“父母课堂”讲座。针对家长常在门诊反映的“小朋友牙都没长为啥要刷牙龈”等问题，口腔科医生在线答疑解惑。“效果挺好，讲座一开，门诊里家长的这类担忧少了很多。”魏倩说。

成都金堂县妇幼保健院儿童保健科主任刘燕兼任该院托育园的健康管理员。今年以来，托育园每月都会举办一次“家长课堂”。“相关科室的专家轮番上阵，讲授营养、心理、口腔等家庭养育的健康知识。”刘燕也是一有时间，就往托育园跑。

如今在成都，“家庭照护+机构照护+基层医疗卫生机构健康服务”的“医育结合”婴幼儿照护服务新模式已初步形成。截至今年6月，全市共有523家托育机构配备了健康管理员，105家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、11家妇幼保健院参与其中，建立起健康管理员队伍，近300名健康管理员大多为儿童保健科医师或护士。

“针对健康管理员，我们还会进行培训和考核。组建儿童保健师资队伍，举办婴幼儿照护服务儿童保健师资培训班，加强健康管理员日常业务技能培训，并将健康管理员工作纳入对所在基层医疗机构的考核评价内容。”任妍说。

山西长治——

发挥公办托育机构示范作用

本报记者 马睿姗

山西长治潞州区公办综合托育中心，教室里的两名保育师正随着儿歌节拍上下挥舞着手臂，孩子们被老师的情绪感染，纷纷开始模仿。潞州区居民卫颉站在门外观看，满脸笑意。

“孩子0到3岁是发育的敏感期，也是人格养成的重要阶段。我家孩子两岁，到托育中心3个月了，家里人能看到孩子通过专业的教育，健康快乐成长着。老师们在孩子身上投入的爱心，让我非常安心和感激。”卫颉说。

潞州区公办综合托育中心采取“公建民营”方式运营，由山西小象湾儿童服务有限公司运营，设置2个乳儿班、4个托小班、6个托大班，共计150个托位。目前托育中心共招收婴幼儿103人，配备13名保育师。托小班和托大班的费用为每人每月1000元，幼儿班的费用为每月1200元，以公办普惠价格减轻群众育儿托育的负担。

卫颉向记者说起了这样一件事。有天，“守护宝宝成长小2班”微信群里，老师向全体家长发送了一条信息：“供暖之前天气转凉，建议给孩子买一双厚棉鞋，以免冻到脚。”原来，托育师发现孩子们经常身体热，手脚却是冰凉的。读到群消息，老师的细心让家长们非常感动。

“我们办园的理念是‘守护宝宝的1000天，让妈妈的爱延续’。在这里，健康测评及时监测孩子的发育水平，从出生一个月到36个月，会根据孩子月龄有针对性地设置课程。”潞州区公办综合托育中心园长孙加琴介绍。

长治公办托育机构积极探索医育结合模式，例如，托育中心与长治市妇幼保健院签订医育协同合作协议，成立“儿童专家工作室”、婴幼儿早期成长发育指导室、小儿推拿室等特色科室。长治12个县区集中与现有托育机构订单签约，根据婴幼儿特点和托育机构服务需求，开展健康体检、新生儿访视、中医育儿等健康管理工作，医疗签约率达100%。

目前，长治已实现公办示范性综合托育机构县域全覆盖，形成以市级托育综合服务中心为引领，12个县区公办托育中心为支撑，社区办托、家庭托育、幼儿园办托、用人单位办托为补充的“1+12+N”的婴幼儿照护服务体系。在全市布点建设了200余个普惠性社区（家庭）托育点、幼儿园托班，支持有条件的用人单位和社会力量开办托育机构。

“政府大力支持高标准建设公办综合托育机构，无论是前期建设，还是后期引入市场化运营模式，都能为其他托育机构提供可借鉴的经验。公办综合托育中心的标杆示范作用在不断显现，通过‘线上培训+线下学习’的方式，已为280余人次提供7轮各类业务培训。”长治潞州区卫生健康和体育局党委委员、计生协会秘书长樊瑞悦说。

“下一步，将在长治市妇幼保健院挂牌组建市级综合托育服务中心，成立长治市托育协会，充分发挥行业引领和示范指导功能，长期为托育机构提供专业服务。同时，借助大数据、物联网等新技术，加强对托育机构的日常管理与统计监测，不断满足人民群众对‘幼有所育’的美好期盼。”长治市卫生健康委党委书记、主任王旭琴说。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 19 版）