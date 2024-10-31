关注诊疗全程净获益 守护乳腺癌患者自在人生

随着诊疗手段的丰富和进步，我国乳腺癌诊疗取得了长足发展。近日，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会主任委员张瑾，铿锵玫瑰战友团创始人杜庆洁，辉瑞中国区副总裁、肿瘤事业部总经理王玉做客人民好医生客户端，围绕乳腺癌诊疗现状、治疗过程中未被满足的需求等话题展开交流讨论。

聚焦乳腺癌临床诊疗现状

对于早期乳腺癌和晚期乳腺癌，现在的治疗目标分别是“治愈”和“高质量长生存”。张瑾直言，在临床诊疗过程中，存在诸多亟待解决的难点，包括手术后的复发风险、患者的骨髓抑制以及肝肾功能管理等。乳腺癌患者可能同时伴有血压、血糖异常，这就需要临床在关注乳腺癌的同时，注意整合多学科医生对患者进行全流程、多维度的管理。“将乳腺癌的疾病管理提升到整合医学理念下的全生命周期管理，是我们确保患者能获得更长生存期，甚至实现终身健康的关键。”张瑾说。

目前，随着乳腺癌患者整体生存时间的延长，乳腺癌已转向慢病化管理模式。张瑾说：“我们也期待前沿技术能够尽快应用于乳腺癌的治疗中。当然，新技术新研究的落地，不仅要求科研人员的不懈努力，更需要临床医生的积极实践，将其转化为患者的生存获益。”

合力提高乳腺癌患者生存质量

在乳腺癌诊疗的全过程中，病痛的折磨、术后心理创伤、复发风险等让患者面临着常人难以想象的压力。作为乳腺癌患者，杜庆洁于2013年成立了乳腺癌互助组织“铿锵玫瑰战友团”，给予正在经历治疗的乳腺癌患者信心，并呼吁全社会女性增强疾病预防意识。“在住院接受治疗期间，病友互相抱团取暖能够给予自己能量，于是我联合病友们成立了‘铿锵玫瑰战友团’公益组织，后来有千余位患者陆续加入进来，我们又成立了‘守护天使志愿者服务队’，给新生病的、新化疗的、新手术的患者带去力量和希望”。

王玉说，随着诊疗手段的进步，乳腺癌患者的需求也从“求生存”向“高质量长生存”转变。为了以患者视角定义疾病治疗临床价值，关注疗效以外的影响因素，从而为患者制定更优化的治疗方案，辉瑞与众多专家共同在乳腺癌领域提出了“净获益”理念，希望以此帮助更多HR阳性乳腺癌患者实现更长生存期与更好的生活质量，回归家庭与社会。

乳腺癌防治工作任重道远

乳腺癌的防治，需要医疗机构、社会组织、企业以及公众的共同关注和参与。

“乳腺癌防治工作任重道远，希望通过‘防筛诊治康’全流程的落地，使更多早期乳腺癌患者被发现，甚至被治愈、不复发、不转移，从而回归社会正常生活。对于部分晚期乳腺癌患者，能够给出更多有效的治疗方案。”张瑾说。

“面对目前乳腺癌诊疗中所遇到的未尽需求与难点，作为药物研发企业，除了提供创新药物解决方案之外，还应该秉持‘超越药物本身’的理念，坚持‘以患者为中心’，从患者治疗需求角度出发，提供全方位、全疗程的疾病支持，帮助患者实现更好的生存质量。”王玉说，下一步，辉瑞将加快创新药物进入中国的步伐，也将支持更多临床数据和证据生成，为医生选择治疗方案提供科学支持，助力形成一个更好的肿瘤防治生态圈。