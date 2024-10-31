直播预告：以“六亮”行动为抓手 建设医院高质量党建

公立医院是我国医疗服务体系的主体，承担了大部分医疗服务，在保障人民群众健康、推动医学科学进步、促进健康中国建设中发挥着重要作用。加强公立医院党的建设是贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，维护公立医院公益性、推动公立医院高质量发展的必然要求和重要保障。

2024年11月1日10:00-11:00，安徽中医药大学第一附属医院兼上海曙光医院安徽医院党委书记聂久胜将做客直播间，围绕如何建设医院高质量党建等相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

聂久胜，安徽中医药大学党委常委、安徽中医药大学第一附属医院兼上海曙光医院安徽医院党委书记，教授，硕士研究生导师。安徽省中药协会副会长、安徽省保健医学会副理事长、安徽卫生健康思想政治工作促进会副会长、安徽省中医药学会常务理事兼中医医院管理专业委员会主任委员。先后主持省级重点课题5项，发表论文10多篇，主编专著2部，副主编教材6部，获安徽省教学成果三等奖，主要研究领域为大学治理和医院管理。

如何收看：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。