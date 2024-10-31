第五届世界蜂疗大会在京落幕

10月25日至27日，由世界中联蜂疗专业委员会、中国民族医药学会、中国蜂产品协会、广州中医药大学主办，广东省现代南药研究院、39 蜂疗网、阳光蜂慧(北京)蜜蜂医疗科学技术有限公司承办的中国民族医药学会蜂疗分会2024年学术年会、中国蜂产品协会蜂产品保健专委会换届会议、世界中联蜂疗专业委员会第六届学术年会暨第五届世界蜂疗大会在北京开幕。

本次大会以“构建蜂疗新质生产力·引领蜂疗产学研融合发展”为主题，旨在深入探讨全球健康趋势，推动蜂疗科技成果的转化与创新，传承与发展中医蜂疗文化，共同开启中医蜂疗的新篇章。

国家中医药管理局人才交流中心副主任、中国民族医药学会副秘书长范劲松表示，本次大会邀请国内外知名专家学者开展高质量的学术交流，并研讨新理念、新知识、新技术、新方法，共同期待这场百花齐放、百家争鸣的学术盛宴。

中国蜂产品协会会长杨荣在致辞中提到，此次大会看到了“小蜜蜂，大健康；小蜜蜂，大事业”的无限可能，特别是中国蜂产品协会蜂产品保健专委会即将开启的新征程，在诸位蜂业界精英企业家的加入和39蜂疗网的推广助力下，蜂产品行业必将焕发新的活力，开创崭新局面。

匈牙利蜂疗协会主席János Krmendy-Rácz在致辞中表示，非常感谢本届大会再次为世界蜂疗从业者提供了绝佳的交流学习机会，以学术文献分享为索引，加强世界范围内的蜂疗产业合作，铸造共赢友谊。

世界中医药学会联合会学术部主任焦云洞为新当选的世界中联蜂疗专委会副会长，为其他专家委员、常务理事、理事代表颁发了证书，他在致辞中表示，本次大会云集了海内外专家，为中西医同道在蜂疗及相关领域的交流与合作搭建了高端学术平台，相信通过本次会议，中医药在蜂针、蜂毒等方面的研究与临床应用将探索新的发展契机，为推动中医药高质量发展做出更多贡献。

世界中联蜂疗专业委员会会长、中国民族医药学会蜂疗分会会长李万瑶表示，世界蜂疗大会已成为蜂疗行业的风向标，也是全球蜂疗行业高端对话与务实合作的重要平台和桥梁。当前，推动中医药振兴发展迎来了天时、地利、人和的大好时机，第五届世界蜂疗大会将牢牢把握这一有利契机，打造蜂疗产业高质量发展新范式，推动实现蜂疗全产业链、全生命周期的跨越性转型升级，让所有参与者都能从中受益。

本次大会共举办了28场学术交流会和三场蜂疗特色工作坊，各位医疗专家分享自己的蜂针及蜂产品治疗经验，各位蜂疗从业者分享蜜蜂产业运营新态势，引起了各位参会同道的热烈探讨。通过深入挖掘蜂疗产业的潜力和优势，打造具有地方特色的蜂疗大健康产业体系，为区域经济的持续健康发展注入了新的活力和动力，成为本次会议的一大亮点。