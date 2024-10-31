赋能川菜高质量发展 让中餐在世界闪耀

10月25日，第33届中国厨师节在宜宾国际会展中心启幕。本届厨师节以“领全球食尚、品酒都宜味”为主题，秉持守正创新之理念，致力于引领中餐文化走向世界舞台，全面支持中国餐饮业的蓬勃发展。

作为百年间在全球范围内致力于弘扬中国味的领导品牌，李锦记已连续十余年鼎力支持这一盛会。在本次厨师节上，中国烹饪协会领导、厨师界领军人物与众多餐饮企业的代表汇聚一堂，共同见证了李锦记“了不起的中国味”全球弘扬计划发布。该计划聚焦“名菜、名厨、名店”三大核心战略，旨在与中国烹饪协会以及餐饮同业一起，以“发扬中华优秀饮食文化”的共同使命，推动中餐产业的高质量发展，并加速全球化进程的推进。

期间，在首届（宜宾）川菜产业发展大会上，中国烹饪协会副会长乔杰，四川省烹饪协会常务副会长兼秘书长高朴，宜宾市餐饮烹饪行业协会会长郭占富，中国烹饪协会特邀副会长、中国烹饪协会文旅特色美食委员会主席、湖北经济学院教授卢永良，川菜非物质文化遗产代表性传承人、中国烹饪大师、四川旅游学院教授兰明路，李锦记中国副总裁专业餐饮运营中心负责人吴尉涛，李锦记企业事务总监赖洁珊以及李锦记专业餐饮发展高级经理陈纪庆，共同上台进行“了不起的中国味”启动仪式，预示着李锦记推广中华优秀饮食文化的全球战略也开启了新的篇章。

吴尉涛在大会上表示：“弘扬中国味在当前全球经济环境的不确定性以及中国传统文化复兴热潮的背景下具有重要意义。不仅能为中国餐饮业提供新动能，还能树立中餐全球新形象，并作为民族复兴的时代新骄傲，增强民族自信，提升国家形象，让中国味成为中国文化的新名片走向世界。”

厨师节期间，李锦记在大会现场设置了品牌专业展台，全面生动地展现了全球百年中国味品牌李锦记多年来在质量管理，产品创新，厨师培育等方面的实践和坚守。此外，现场展台还全方位多视角地介绍了“了不起的中国味”弘扬计划的各项实施举措。展台周围始终人头攒动，吸引了广大与会者的热切关注和点赞。更有多家餐饮企业当场向李锦记工作人员表达了想要加入这一计划的热诚意愿。

自1888年创立以来，李锦记始终致力于为全球消费者提供高品质调味品。从1920年首销美国，到上世纪70年代“熊猫牌蚝油”进一步推动全球的“熊猫热”，再到支持北京奥运会、上海世博会和北京冬奥会，李锦记始终以发扬中华优秀饮食文化为企业使命，专注于让全球体验中国味，爱上中国味。百年以来，李锦记与广大厨师和餐饮企业紧密合作，共同传承与创新中国味，推动中华饮食文化的全球传播。

李锦记以“了不起的中国味”弘扬计划为崭新起点，聚焦于“名菜、名厨、名店”三大核心战略，全面展开行动——

“名菜”创新，体验“中国味”：李锦记联合权威机构与名厨持续推出各大菜系赛道菜谱解决方案，通过多渠道加强中国菜传播，并利用李锦记全球网络推广中国菜，扩大中餐的国际影响力。

“名厨”培养，传承“中国味”：李锦记致力于弘扬优秀厨师，提升名厨的社会影响力。通过坚持“希望厨师”项目，为行业注入新活力。同时，以李锦记厨师汇为平台，深耕数字化，触达更多厨师，分享行业知识技能,助力厨师成长与提升。

“名店”推广，传播“中国味”：李锦记为餐厅餐企提供调味品解决方案，助力餐企打造特色菜品。同时，强化与地方文旅部门合作为当地特色餐厅颁发金匾餐厅牌匾，多方合力提升流量。依托李锦记百年全球运营资源助力合作伙伴出海，实现中国味道的全球传播与共享。

“了不起的中国味“弘扬计划在秉承以上提到的“名菜、名厨、名店”三个核心的策略基础上，将聚焦“创新、定制、营销、出海”四大维度来全面赋能餐饮企业，就以本次李锦记助力川菜产业大会，推动川菜赛道高质量发展为例，充分展现了李锦记为传承和发扬中华饮食文化注入新动力的有力行动和坚定决心。

在菜式创新赋能方面，李锦记与红餐网在首届川菜产业大会上联合发布了全面剖析川菜市场动态的研究报告，深度解读川菜市场趋势，并公布了针对川菜赛道的解决方案。李锦记携手传统川菜、江湖菜、盐帮菜、砂锅菜等细分赛道的多位重量级川菜大师，共创菜品研发，提供川菜调味新思路，为广大厨师提供可应用的完善解决方案，赋能川菜餐饮企业更高维度竞争力，创造增长机会。

在产品定制赋能方面，李锦记正式推出了餐饮渠道专供的红冠系列产品，成为调味品行业中首个将餐饮和零售产品系列明确区分的品牌。为了配合川菜菜系馥郁的调味以及广大餐饮客户的调味需求，李锦记更是联合川菜餐企，提供柔性定制化服务，力求为川菜餐饮客户提供调味品的一站式采购服务。未来，李锦记餐饮专供将陆续开放超过280个单品，覆盖各大菜系、不同定位的餐饮赛道，以便更好的针对性满足广大厨师和餐饮伙伴的多元需求。

营销赋能方面，李锦记在今年国庆期间，首次尝试与重庆文旅合作进行 “了不起的中国味”弘扬计划系列活动的首站“了不起的重庆味”。李锦记为徐鼎盛、杨记隆府、大刀张等多家重庆特色餐厅授予了首批金匾餐厅牌匾，并结合户外广告资源和线上互动活动，打造了一场集在地文化、历史景点、地方美食于一体的文旅营销活动。这一合作模式，不仅提升了重庆餐饮企业的知名度和影响力，还通过餐饮消费激活假日经济，带动了相关文旅产业链的发展。这一活动未来将落地更多城市和餐厅,整合在地资源，优势赋能，成为餐企发展助推力。

出海赋能方面，作为全球化运营已经超过百年的调味品企业，李锦记在全球拥有80多个办事处，并在100多个国家和地区有深入的运营经验。与此同时，李锦记看到各大中式正餐出海已成为一个不可忽视的趋势，其中川菜企业的出海比例更是将近五成，为了助力川菜品牌出海进程的进一步加快，让更多优秀的中华餐饮文化发扬至全球，李锦记将依托其全球化运作体系，为出海企业提供实地考察、对接当地法律法规资源、当地食客洞察，以及定制菜谱酱料供应、打通供应链降本增效等方面提供全方位支持，为餐饮品牌出海保驾护航。

全面助力川菜产业的高质量发展，是李锦记“了不起的中国味”弘扬计划实施阶段的第一步，更是推动中餐发展和行业共荣迈出的重要一步。在继10月15日与中国烹饪协会一起召开新闻发布会，发布“了不起的中国味”弘扬计划的短短10天内，项目已经进入全面实质性实施阶段。这一系列紧凑的举措，显示了李锦记对中国餐饮产业赋能的充分准备与高效执行。

李锦记始终秉持“思利及人”的核心价值观，与餐饮同业携手并进，用行动落实“了不起的中国味”弘扬计划，切实助力厨师、餐厅以及各大菜系的发展，为中餐文化的国际化影响力注入新的活力，为中餐的高质量发展和全球化带来新的发展机遇，身体力行地践行“发扬中华优秀饮食文化”的企业使命，与行业同道共筑中餐全球新高度。