锦州医科大学附属第一医院郜玉忠：提升公立医院综合管理水平 助力实现高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体，是深化医药卫生体制改革的抓手。如何推进提高综合管理水平、实现高质量发展是公立医院面临的重要课题。近日，锦州医科大学附属第一医院院长郜玉忠做客人民好医生客户端《院长谈》栏目，围绕相关议题分享了自己的观点。他认为，公立医院要调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移，推进多学科诊疗模式，多措并举为百姓提供更加优质、便捷的医疗服务，助力实现高质量发展。

在郜玉忠看来，专科建设是公立医院高质量发展的载体和基石。公立医院在推进专科建设时，可以从以下三个方面着手：一是强化顶层设计，医院管理者要对医院各科室明确定位，制定长远的发展战略与规划；二是走中心化发展路径，构建重点专科群，并围绕特定疾病建立专科临床诊疗中心，增强学科的整体实力；三是在专科群建立之后，应进一步明确职责，制订详细的人才发展规划和科研计划，并在实践过程中不断查漏补缺，进行完善。

“实现高质量发展，不应该只聚焦在医院内部服务的优化，医院的外部环境和基础设施建设同样重要。”郜玉忠说，以锦州医科大学附属第一医院为例，过去医院门口的交通情况较为复杂，时常发生拥堵，影响患者就医体验。为有效解决这一问题，医院采取了多项改进措施，如在医院入口处设置了潮汐车道。同时，医院还建造了立体停车楼，进一步缓解泊车压力。

公立医院高质量发展还需要积极吸纳先进的诊疗理念。郜玉忠介绍，锦州医科大学附属第一医院通过整合各学科专家力量，经历了从“专科、亚专业精细化发展”到“各专业协同发展、疾病综合诊疗”的演变，从“患者围着医生转”到“医生围着患者转”，形成了科学、流畅的多学科诊疗模式。“这一模式可以使多学科专家共同为患者制定个体化治疗方案，避免患者重复就医，降低医疗费用，缩短患者诊断和治疗的等待时间，争取治疗的最佳时机。同时，通过这一模式也使得医疗资源配置更加优化，控费降本，医院管理走向精细化。”他说。

如今，公立医院绩效考核日渐成为检验公立医院医疗综合能力和水平的“指挥棒”与“风向标”。“公立医院绩效考核指标体系涵盖医疗质量、运营效率、持续发展、满意度四个维度，是医院改革发展的必经之路。建立科学化、精细化、信息化的薪酬管理体系，可以精准实现医务工作者多劳多得、有劳有得，破除公立医院逐利机制。”郜玉忠说。

“面向未来，锦州医科大学附属第一医院将坚持走高质量发展道路，以新质生产力为引领，不断推动医疗服务的创新与进步。”郜玉忠表示，医院将努力培养更多优秀的医学人才，积极参与国家医疗卫生事业的建设与发展，为实现健康中国战略目标贡献力量。