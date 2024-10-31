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健康“医”点通

深秋时节养好脾胃 为健康过冬打基础

陈子源

2024年10月31日08:58 来源：人民网

在中医学理论中，脾胃是“后天之本”“气血生化之源”，其主要生理功能大致相当于消化、吸收功能，也包含物质和能量转化等代谢功能。江苏省中医院消化（脾胃病）科副主任中医师陆玥琳在接受人民网采访时表示，深秋时阳气渐收，脾胃功能相对较弱，要注重调理脾胃，增强消化能力，更好吸收食物营养，以保持健康，安然过冬。

(责编：罗知之、吕骞)




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