用心用情用力托举老年人“幸福生活”

近年来，我国养老服务多元供给体系不断优化，居家社区养老服务加速发展。据民政部数据显示，截至今年二季度末，全国各类养老服务机构和设施总数达41万个，其中社区养老服务机构和设施总数达36.9万个，与2019年相比分别增加了1倍、1.2倍。发展居家社区养老，符合我国当前人口老龄化程度逐步加深的基本国情，契合“尊老”“敬老”的中华传统美德，是用心用情用力托举老年人“幸福生活”的重要举措。

党的二十届三中全会提出，“优化基本养老服务供给，培育社区养老服务机构，健全公办养老机构运营机制，鼓励和引导企业等社会力量积极参与，推进互助性养老服务，促进医养结合”。深度老龄化的发展态势已不可扭转，在高度重视养老服务工作的主线下，各地各部门广泛汇聚共识，形成推进养老服务事业发展的强大合力，居家社区养老服务体系建设取得明显成效。

2023年5月，物质帮助、照护服务、关爱服务三大类16个服务项目被纳入《国家基本养老服务清单》，在民政部推动下，目前已有31个省份出台了实施方案和基本养老服务清单，切实保障了老年人的基本权益，老年人的获得感、幸福感、安全感明显提升。

居家社区养老服务体系建设需要政府与社会组织协同共进，以政府为主导，多元主体参与，共同打造契合老年人养老需求的社区环境。专业养老服务企业介入居家社区养老服务领域，可为老年人提供更加丰富多样的养老服务资源。同时，也需要聚焦利益导向、质量标准、服务监管等方面，加强政策指引，建设规范统一的养老服务市场，依托社区整合养老资源。以政府为主导，加强养老政策支持和立法保障，社区整合资源、指导监督，社会组织提供专业化协助，让各类主体角色积极参与，为老年人提供丰富多样的居家社区养老服务。

作为当前主流养老方案之一，我国居家社区养老服务的发展受到了全社会广泛关注。在《国家积极应对人口老龄化中长期规划》指引下，全国各地因地制宜试点，积累了宝贵经验。例如，广东深圳市通过“五有五化”调动社区、企业和第三方机构的积极性，建成一批服务完善、医养结合的养老服务站点。这些经验值得借鉴。虽然各地区的经济水平和老龄化程度存在差异，但均尝试通过新方法、新思路来完善居家社区养老服务体系，汇聚多方力量，协同解决养老服务难题。从事前的工作引导、工作要求到养老服务规范，再到事后的质量监测，实现养老服务全过程的制度化、规范化、系统化监管，切实提高养老服务质量。

社区是公共资源的整合者，居家社区养老服务工作需要对社区内外多方面资源进行综合协调。以老人需求为导向，以科技创新为驱动，以智慧技术为支撑，各地要积极探索居家社区养老服务新模式，发挥社区融合、医养康护融合等特色，打造居家社区养老服务品牌，形成养老、医疗、康复、精神慰藉、日常生活为一体的多元化居家社区养老服务情境，让老年人享受到“家门口”的便捷和温暖。

当下我国传统的养老模式面临诸多挑战，而“互联网+居家养老”的智慧居家社区养老模式则为破解难题提供了突破口。智慧技术、人工智能与养老服务相融合，是新时代养老产业发展的必然趋势。其创新点在于依托大数据功能，通过需求定制来实现资源优化配置，满足老年人多样化、个性化的养老服务需求。例如，可以通过平台数据来分析社区内老年人的兴趣爱好及其服务需求，提供线上资源并针对性开展线下活动，让老年人能够享受丰富多彩的社区文娱生活。又如，可以建立老年人电子档案，为不同年龄段、不同性格、不同家庭情况的老年人设计个性化的养老服务方案，根据老年人的自身特点及实际需求配备专业服务人员，从而实现养老服务内容的精细化，提升养老服务品质。由此，深入推进智慧技术适老化，助力“银发经济”发展，让越来越多的老年人在家门口享受“沉浸式”养老服务。（作者：谭 吉，系西南政法大学副教授）